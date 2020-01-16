晶睿宣布攜手訊連 用AI人臉辨識安控解決方案打世界盃

晶睿通訊 (3454)與訊連科技宣布締結策略聯盟，雙方將整合訊連科技的AI臉部辨識引擎FaceMe®於晶睿通訊的安控解決方案中，並將於本月2020年杜拜安全器材展(Intersec Dubai) 晶睿通訊攤位展出軟體應用。

晶睿通訊董事長陳文昌表示，晶睿深耕安控產業20年，在進入人工智慧物聯網(AIoT)時代後，我們持續尋找全球合作夥伴，透過與業界一流軟體品牌合作來加速和強化影像分析應用。

他表示，這次我們很榮幸能與同樣來自台灣的訊連科技結盟，在全球知名的NIST臉部辨識基準測試中被評鑑為最精準的AI臉部辨識引擎FaceMe®，導入至晶睿通訊的產品，雙方將用最頂尖的MIT軟硬體，一起打世界盃!。

陳文昌表示，未來晶睿從前端網路攝影機到後端影像管理軟體都將整合人臉辨識技術，安全管理人員可透過黑名單與白名單接收正確的人臉辨識通知。相信這次的合作將開啟晶睿通訊與訊連科技在智慧安控的新扉頁，我們非常期待能夠將最先進的影像加值服務帶給全球的客戶。

訊連科技執行長黃肇雄表示， 在物聯網(IoT)與人工智慧物聯網(AIoT)急速發展下，臉部辨識的需求隨之上升，應用跨足更多樣化的場域，如智慧安控、智慧家庭、公共安全，智慧零售及銀行等。臉部辨識的應用與攝影機捕捉人臉的性能習習相關，這次雙方合作，將FaceMe®臉部辨識技術與安控系統整合，共同以精準又值得信賴的解決方案為市場服務。