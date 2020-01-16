台積電舉行法說會 公布第4季財務報告

晶圓代工龍頭台積電下午舉行法說會，總裁魏哲家、董事長劉德音共同主持，公布2019年第4季財務報告，合併營收約新台幣3,172億4,000萬元，稅後純益為1,160億4,000萬元，每股EPS4.47元，創下單季新高紀錄。

晶圓代工龍頭台積電下午舉行法說會，總裁魏哲家（左）、董事長劉德音（右）共同主持，公布2019 年第 4 季財務報告，合併營收約新台幣3,172億4,000萬元，稅後純益為1,160億4,000萬元，每股 EPS 4.47 元，創下單季新高紀錄。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 晶圓代工龍頭台積電下午舉行法說會，總裁魏哲家（左）、董事長劉德音（右）共同主持，公布2019 年第 4 季財務報告，合併營收約新台幣3,172億4,000萬元，稅後純益為1,160億4,000萬元，每股 EPS 4.47 元，創下單季新高紀錄。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 晶圓代工龍頭台積電下午舉行法說會，總裁魏哲家（左）、董事長劉德音（右）共同主持，公布2019 年第 4 季財務報告，合併營收約新台幣3,172億4,000萬元，稅後純益為1,160億4,000萬元，每股 EPS 4.47 元，創下單季新高紀錄。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 晶圓代工龍頭台積電下午舉行法說會，總裁魏哲家（左二）、董事長劉德音（右二）共同主持，公布2019 年第 4 季財務報告，合併營收約新台幣3,172億4,000萬元，稅後純益為1,160億4,000萬元，每股 EPS 4.47 元，創下單季新高紀錄。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 晶圓代工龍頭台積電下午舉行法說會，總裁魏哲家（左）、董事長劉德音（右）共同主持，公布2019 年第 4 季財務報告，合併營收約新台幣3,172億4,000萬元，稅後純益為1,160億4,000萬元，每股 EPS 4.47 元，創下單季新高紀錄。記者曾學仁／攝影 分享 facebook