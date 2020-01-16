訊連攜晶睿通訊 杜拜安全器材展秀智慧安控解決方案

AI臉部辨識廠訊連（5203）今（16）日宣布與監控系統解決方案領導廠商晶睿通訊（VIVOTEK）合作，將FaceMe AI臉部辨識技術整合至晶睿通訊的智慧安控解決方案中。訊連表示，此次雙方合作的解決方案將於1月19日至21日，於杜拜安全器材展 （Intersec 2020）亮相展出。

訊連指出，透過此次策略合作，FaceMe AI臉部辨識引擎將與晶睿的網路攝影機及後端影像管理軟體整合，可根據貴賓與黑名單資料庫，於安控場景準確辨認VIP或可疑人士，進一步打造更安全、即時之安控系統。

「臉部辨識的需求爆炸性成長！」訊連執行長黃肇雄表示，在智慧安控、智慧居家、公共安全等領域中，臉部辨識可結合於物聯網（IoT）與智能聯網（AIoT）服務，打造安全性更高、更具即時性的解決方案。智慧安控為臉部辨識需求最高的應用之一，訊連很榮幸能與全球數位安控領導廠商晶睿合作，將FaceMe臉部辨識技術與安控系統整合，提供客戶更可靠的智慧安控解決方案。

晶睿通訊於2000年成立，過去20年以來持續提供頂尖的通訊監控系統，為全球數位監控產業的領導品牌，並持續與全球頂尖智能連網軟體供應商合作，以加速和提升數位監控在多種產業及場景上的應用。晶睿通訊董事長陳文昌表示，非常高興和訊連結盟，提供全球客戶更先進的安控解決方案。

FaceMe為AI臉部辨識引擎，可精準偵測及辨識人臉，正確辨識率高達99.58%，於全球知名NIST臉部辨識技術基準測試中位居頂尖開發團隊之列。於智慧安控、門禁、智慧家庭等場景，可辨識出現於IP Cam攝影機、門禁系統及智慧門鈴之人臉，進行門禁管制或黑名單警示。

訊連表示，FaceMe的NIST測試報告中，於WILD 1E-4測試的人臉為非正視鏡頭、多角度、受到局部遮蓋或光線不佳之臉部，模擬從真實安控攝影機拍攝的影片及相片中，辨識不同角度下的人臉。FaceMe以高達97.02%之準確度（FNMR／拒認率2.98%）證明其優越的辨識效能，可廣泛應用於智慧城市、智慧安控、智慧居家等對臉部辨識有實務需求的場合。