東森集團攜手華碩AI研發中心 簽署MOU

華碩（2357）今（16）日宣布，華碩AI研發中心與東森集團與共同簽署合作意向書，未來華碩將運用先進AI技術解決方案，於東森媒體、零售、文創等多元事業體，整合虛實場域數據、軟硬體資源進行應用，提供消費者更貼心便捷的數位體驗，打造國際級智慧文創產業。

華碩全球副總裁暨AI研發中心負責人黃泰一表示，此次華碩AI研發中心將為東森集團建構企業內部的數據中台，透過電腦視覺、語音辨識、自然語言處理等先進AI核心技術，將散布在各事業體的海量數據，進行匯聚與結構性轉化，形成實質的數據金礦，為企業於消費者洞察、優化服務與商機開發等層面提供有利動能，使點狀數據能發揮網狀商業效益，甚至形成跨域創新的影響力。

例如整合線上媒體與購物等用戶足跡，以及線下實體店人流與商品資訊分析，建立使用者輪廓，透過數據驅動達到客群分層與精準行銷，實現AI技術重構人、貨、場的新零售。