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東森集團攜手華碩AI研發中心 簽署MOU

2020-01-16 14:51經濟日報 記者何佩儒／即時報導

華碩（2357）今（16）日宣布，華碩AI研發中心與東森集團與共同簽署合作意向書，未來華碩將運用先進AI技術解決方案，於東森媒體、零售、文創等多元事業體，整合虛實場域數據、軟硬體資源進行應用，提供消費者更貼心便捷的數位體驗，打造國際級智慧文創產業

華碩全球副總裁暨AI研發中心負責人黃泰一表示，此次華碩AI研發中心將為東森集團建構企業內部的數據中台，透過電腦視覺、語音辨識、自然語言處理等先進AI核心技術，將散布在各事業體的海量數據，進行匯聚與結構性轉化，形成實質的數據金礦，為企業於消費者洞察、優化服務與商機開發等層面提供有利動能，使點狀數據能發揮網狀商業效益，甚至形成跨域創新的影響力。

例如整合線上媒體與購物等用戶足跡，以及線下實體店人流與商品資訊分析，建立使用者輪廓，透過數據驅動達到客群分層與精準行銷，實現AI技術重構人、貨、場的新零售。

東森集團總裁王令麟指出，東森過去經營媒體品牌，從有線電視MSO、東森電視、東森購物、東森新聞雲，始終秉持長期投資，引領創新產業發展，樹立東森為創新新媒體、新零售的新商模，數位雲端對媒體是挑戰也是機會，5G、AI、AR將改變消費者生活。此次希望藉由華碩在AI領域的專業技術來精進大數據，未來期能將軟實力與硬體整合到位，為台灣的文創、娛樂、音樂、IP跨向國際，和華碩共同攜手打造國際合作交流平台。

華碩全球副總裁黃泰一（左）與東森集團總裁王令麟。 圖／華碩提供
華碩全球副總裁黃泰一（左）與東森集團總裁王令麟。 圖／華碩提供
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