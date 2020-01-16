2020年蘋果應用成長 PCB業界看好這兩領域

台灣電路板協會今（16）日發布新聞稿提到，2020年蘋果相關AirPods銷售預估將更上層樓，可望成為蘋果第三大事業，加上手機鏡頭升級有望持續帶動軟硬結合板的成長。

過去市場戲稱一顆蘋果救台灣，僅管近年iPhone出貨量呈現停滯，但2019年新機 iPhone 11系列銷售優於預期，再加上AirPods的異軍突起讓市場始料未及。

此外，手機鏡頭由雙轉往搭載三鏡頭以上發展也將是2020年重點。在2019年各大手機品牌便開始發表多鏡頭智慧手機機種，有超過50%的比重採用3鏡頭以上設計