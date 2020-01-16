去年全球半導體營收下滑11.9% 英特爾重奪冠軍

國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示，2019年全球半導體總營收為4,183億美元，年減11.9%。由於記憶體市場衰退，許多大廠受到負面衝擊，2017、2018年營收都排名第一的三星電子（Samsung Electronics）也深受影響，英特爾（Intel）重新奪回市場冠軍寶座。

Gartner研究副總裁Andrew Norwood表示，「2019年記憶體市場營收下滑31.5%，占半導體整體銷售的26.7%，其中DRAM從2018年底到2019年全年都供過於求，因此2019年營收下滑37.5%」。

Andrew Norwood說，「這次供過於求狀況產生，主要原因在於超大規模（hyperscale）市場需求突然下滑。OEM庫存水位過高，使得廠商於2019上半年期間都在解決此狀況，而下半年DRAM廠商庫存過多也壓低了價格，造成2019年全球DRAM平均售價（ASP）下滑47.4%。」

2019年，英特爾從連續稱霸兩年的三星電子手中，重新奪回全球半導體廠商營收排名第一的寶座。由於伺服器市場趨緩、CPU供應持續吃緊、英特爾在去年第4季將蜂巢式調變解調器（cellular modem）業務出售給蘋果（Apple）等因素，導致英特爾2019年半導體營收下滑0.7%。

三星因記憶體市場衰退落到第二名，與其他記憶體廠商一樣因DRAM及NAND flash市場供過於求和價格下滑而陷入苦戰。2019年三星記憶體營收下滑34%，占整體銷售的82%。

就記憶體部門而言，2019年NAND flash衰退幅度較整體記憶體市場小，營收下滑23.1%，主因是2018年底庫存水位上升，2019年上半需求趨緩又更形惡化。KIOXIA和Western Digital合資成立的晶圓廠發生斷電事故，促使廠商出清庫存，推動價格從低點回升，使2019年7月NAND市場開始穩定。由於市場對於固態硬碟（SSD）及5G智慧型手機需求強勁，Gartner認為，NAND市場回溫的趨勢將持續到2020年。

其他類型裝置的營收表現各異。類比產品下滑5.4%，主要原因在於終端設備市場疲軟，尤其是工業與舊款車用產品與其他泛用標準型裝置，例如微控制器和其他邏輯產品；受惠於智慧型手機鏡頭數量不斷增加，光電類則是增長2.4%，創下所有類型裝置當中最佳表現。

Andrew Norwood指出，「預期在廠商清空過高庫存，進而拉抬晶片（尤其是記憶體部門）的平均售價後，2020年半導體市場營收將會上揚。邁入2020年，儘管中美貿易戰的局勢似有緩解趨勢，不過2019年美國已將華為等幾家中國大陸企業列入出口管制實體名單，最直接的衝擊就是迫使華為到美國以外地區尋找替代的晶片供應商，像華為獨資成立的海思半導體（HiSilicon）就是名單首選，其他還有日本、台灣、南韓和中國大陸廠商。這部分將是2020年的觀察重點之一」。