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精誠搶攻運動商機 號召生態圈辦運動生態展及趨勢論壇

2020-01-16 11:39經濟日報 記者何佩儒／即時報導

精誠（6214）今（16）日公布，首度針對運動生態圈，連結運動與科技，在國立台灣師範大學舉辦「Power of X，善變力」運動生態大展暨趨勢論壇，號召超過40家運動科技與運動休閒生態圈夥伴共襄盛舉，攜手展示創新科技應用情境。

精誠總經理林隆奮表示，因應外在環境的多變，精誠從傳統的SI系統整合角色，不斷演化升級成Xi生態圈整合者，積極經營跨界生態圈，發展5A（AP、App、API、Appliance、Algorithm）與4C的上雲、用雲、管雲、護雲，核心跨界軟體能力，建構可體驗、探索、應用、互動的平台服務，幫助企業整合數據，落實各行各業AI 化的應用場景和情境體驗，為客戶創造第二條成長曲線。

根據商研院調查指出，國內運動產業商機約1,000億元，推估未來5到10年這股運動商機仍將持續延燒。為攜手運動科技生態圈夥伴踏上這波運動浪潮，精誠今年特別舉辦「Power of X，善變力」運動生態大展暨趨勢論壇，邀請World Gym台灣區總裁柯約翰、台灣師範大學體育學系教授張少熙、資策會資安所所長毛敬豪等13位產學銷專家發表演說，針對即將點燃的運動消費生活商機提供不同專業領域的觀點分享，從健身運動風潮衍生的外溢保單、運動應用平台，談到各項賽事產業鏈，再談從賽事內服務經濟、賽事媒體經濟、賽事外衍生性服務經濟等。

此外也創新規劃「活動」、「活樂」、「活力」與「活用」四大展區，吸引逾千人到場體驗百種應用情境，像是透過3D虛擬或擴增實境、空間感知等技術，在室內就能跟全球車友於紐約市區單車飆速的ZWIFT競速體驗，以及結合雲端AI計算、大數據等科技應用，幫助改進揮拍姿勢的智慧球拍、協助監測生理與騎乘路線數據的智慧運動眼鏡，還有透過數據科學精準評估爆發力、平衡、柔軟度、敏捷性和肌耐力，協助提升運動表現的數位科技健身房。

生態精誠

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