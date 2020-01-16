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廝殺261回合…5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元

偏心傳統計程車的算計？南韓政府為何逼死共乘新創

嘉基2020年雙引擎啟動 全年營收上看20％成長

2020-01-16 10:26經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

連接線器廠嘉基（6715）2020年高速傳輸線與光通訊雙引擎啟動，隨著5G商轉及8K高畫質顯示需求提升，及資料中心採用高速光纖傳輸滲透率攀升，嘉基打入美系資料中心客戶，上半年出貨放量，2020年成長潛力值得期待，法人預估年營收上看20%成長。近日股價頻創掛牌新高，盤中一度至108元，漲幅6.4%。

隨著筆電擴充基座採用Thunderbolt的滲透率正逐步攀升，加上英特爾ICE LAKE處理器將Thunderbolt 介面整合入晶片中，加速筆電搭載Thunderbolt比率提升，目前以美系客戶導入最為積極，中系客戶也正進行中，預料在三大客戶全面導入Thunderbolt高速傳輸線，上半年拉貨動能強勁，且嘉基出貨以主動式高速Thunderbolt傳輸線為主，產品毛利率高於平均水準，有利於優化獲利結構。

嘉基目前在資料中心產品線完整，傳輸速度25G／100G／400G光纖傳輸線皆有，主要以內部短距離傳輸為主，過去以中系客戶為主，去年獲得獲美系客戶認證極具指標意義，出貨以25G、100G短距離傳輸光主動傳輸線為主，今年第一季正式交貨，未來資料中心在伺服器之間、伺服器內高速傳輸需求提升，光纖傳輸具有速度高、耗能低等優勢，採用光纖傳輸比重提升，有利於嘉基今年光通訊產品營收比重提升。

傳輸線光纖

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