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廝殺261回合…5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元

偏心傳統計程車的算計？南韓政府為何逼死共乘新創

當年台灣4G嚴重落後南韓，5G如何避免慘痛教訓？

2020-01-16 09:38商業周刊 黃齊元／商周.com專欄作家

當年政府全力押寶WIMAX，最後標準卻被市場棄用，改用LTE，以致台灣發展嚴重落...
當年政府全力押寶WIMAX，最後標準卻被市場棄用，改用LTE，以致台灣發展嚴重落後南韓。美聯社
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摘要

1.企業和個人，一定要趕快搭上新經濟的列車。以往新經濟和傳統經濟相互競爭，現在卻互相合作，彼此融合。

2.由於5GAI，未來新知識和新商業模式，可能在很短時間內就超過以往30年知識的總和，所以過去經驗不再那麼重要，關鍵在於學習未來新知。

我們正處在一個翻天覆地的時代，主要有兩股力量，「全球化」和「新科技」，大家平常討論比較多的是中美貿易大戰，但沒有深入分析AI帶來的影響。

我們常把5G掛在嘴邊，但不了解5G和3G、4G有什麼不同，我不是指技術，而是商業模式。由於5G的速度，終於第一次電信可以和人類各行各業充分「融合」，徹底改變原來工作方式，以前只有結合、配合，但並沒有整合和融合。

以往電信3G時代，速度很慢，應用很晚才出來，也不好用，只有一些新世代的科技狂熱者會使用，這個過程長達2、3年。然而5G卻是一開始，就讓人感受到各種可能性，接受度不是問題，反而是新應用的開發速度跟不上來。

不管對於企業或是個人，未來最重要的關鍵字是速度、學習與整合，這是大好的機會，也是空前的危機，就看我們如何應對。

上週台灣5G新執照的競標金，衝破千億新台幣，說明業者極度看好5G前景，雖然專家對此表示憂心忡忡，不知何時可以賺錢。

對將來抱持希望是好事，但我們不要忘了4G的慘痛教訓：政府全力押寶WIMAX，最後標準卻被市場棄用，改用LTE，以致台灣發展嚴重落後南韓。

中美5G大戰根植於不同技術。華為任正非最近表示，華為主要採用釐米波（編按：100毫米至10毫米），但美國人認為毫米波技術更好，屬於6G級的應用，預測5G技術和應用不會發展很快，但沒想到5G不到10年就開發出來了，這是華為後來居上的原因。

技術需經過商業化，才能形成「生態圈」，因此台灣廠商未來不能再以「產品」角度去思考，必須從「市場」的應用出發。

關鍵字是「生態圈」和「趨勢」。換言之，你不可能獨善其身，還要考量到大環境，環境不對，不管你多優秀也不可能成功。

這兩年被動式投資蔚為風潮，ETF（指數型基金）大行其道。台灣2003年引進ETF，算相當早，當時很多人覺得只是行銷噱頭，沒想到今天卻會成為市場主流，也讓當年力推ETF的寶來（現已被元大併購），成為台灣資產管理界龍頭，這就是掌握到對的趨勢。

中國大陸對於趨勢掌握和生態圈打造都很到位，但更厲害的是宏觀調控，有錯就改。以P2P（民間借貸平台）為例，90%都已倒閉。最近大陸主管機關更對新能源車產業下重手，取消對業者的補貼，並給予特斯拉上海廠巨額貸款，以致特斯拉近期股價一飛衝天，反觀大陸民營業者，例如蔚來，搖搖欲墜，這就是鯰魚效應，以靈活手段重整產業秩序。

2020年開始，很多「新經濟」企業市值，超越了「傳統經濟」企業，這是「新經濟超越年」。以Tesla為例，目前市值864億美元，比美國三大車廠都高，也遠高於日本第二名業者日產。共享汽車平台Uber雖然IPO表現不佳，目前市值高達579億美元，也超越三大車廠。

在台灣也有類似的現象。2019年11月「Gogoro電動機車聯盟」，單月銷售量，首度超越老大哥光陽，Gogoro前後只花了5年，市占率就追上來，由於Gogoro已是獨角獸，目前市值（10億美元）竟和有66年歷史的裕隆汽車相同

歐美有亞馬遜、臉書，中國大陸有阿里巴巴、騰訊這些新經濟巨人，但台灣過去缺乏新經濟代表企業，主要還是靠傳統企業撐起經濟，即使高科技廠商，也多半以代工製造為主，和數位經濟沒有關係。反觀新加坡、印尼，都已有市值超過百億美元的新經濟巨獸，如Grab和Go-Jek。

然而政府近年對於推動新創企業不遺餘力，甚至打出「Startup Island TAIWAN」的新品牌，從最近一些例子來看，台灣新經濟產業的確有起飛的跡象。

企業和個人，一定要趕快搭上新經濟的列車。以往新經濟和傳統經濟相互競爭，現在卻互相合作，彼此融合，所謂O2O已進化為OMO，M代表merge，也就是「虛實融合」。

哈佛大學教授麥可．波特有一個著名的「五力」理論，根據供應商、購買者的溢價能力，新進入者、替代品的威脅，以及現有競爭者之間的競爭等五個面向，分析企業策略。我根據新經濟和傳統經濟間的競合，提出一個「新五力」理論，協助企業和個人轉型。

這五力分別是知識力、學習力、想像力、整合力和執行力。我們正邁入一個知識大爆炸的時代，掌握知識、學習新知比什麼都重要。但知識是死的，所以我們一定要有想像力，想像未知的未來。這三種能力是基礎，但還需要經過轉化，這就要借助整合力和執行力。簡言之，這是一個將知識變現的整體工程。

我們正處在一個「增量」超過「存量」的時代。由於5G和AI，未來新知識和新商業模式，可能在很短時間內，就超過以往30年知識的總和，所以過去經驗不再那麼重要，關鍵在於學習未來新知。就像AlphaGo的進化版AlphaGo Zero，已不再根據過去人類棋譜思考，反而創造出全新的策略，遠優於人類。

以往一個人的人生，前25年屬於學習階段，接下來35-40年工作，剩下的時間退休養老，現已不適用。

首先，由於新知識不斷出來，一個人如果沒有持續學習的能力，就會被社會淘汰。其次，因為醫學科技進步，未來人有可能活到100歲以上，而且比以前更健康，所以要不然會延長工作年限，要不然退休但會活得更精彩，我們要如何規劃未來？

未來10年，將是我們創生轉型的開始，你準備好了嗎？

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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