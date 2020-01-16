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美打華為 台系供應鏈受傷

2020-01-16 00:15經濟日報 本報綜合報導

美國擬擴大管制華為，牽動全球電子業神經，台廠除了大立光、台積電受關注之外，外資調查報告指出，聯亞、晶技、穩懋來自華為業務營收占比較高，聯亞、晶技等業者營收占比更是上看二成，比重是台廠當中最高。

美國擬擴大管制華為，牽動全球電子業神經。 中新社
美國擬擴大管制華為，牽動全球電子業神經。 中新社
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法人提醒，若供應鏈出貨華為因美方擴大管制而受阻，華為業務營收占比高的「高危險群」供應鏈，受衝擊將大於其他台廠。

根據瑞士信貸先前公布的台灣華為供應鏈報告，共有逾30家台灣上市櫃公司與華為有業務往來，這些業者當中，華為業務營收占比最高達15%至20%，也就是將近五分之一的營收來自華為，包括大立光、聯亞、晶技都是這類公司。

瑞信調查指出，台積電、穩懋來自華為營收占比約10%至15%居次，顯示出華為若再度遭到管制，對台廠仍有一定程度影響。

台積電今天將舉行法說會，預料法人將更關注華為訂單動態。針對美國擴大制裁華為，台積電發言體系昨（15）日表示，這些訊息都是臆測性，台積電不回答假設性議題。

稍早外電報導，如果將源自美國技術限縮至10%，台積電的5奈米仍可閃過美方的限制，將驅策華為旗下的海思半導體導入台積電更先進的5奈米製程，14奈米則轉至中芯國際投片。

另一方面，一旦川普政策祭出直接產品原則，幾乎限制所有的美企無法將產品賣給華為，包括台積電也無法供貨，但台積電認為，這對美企業傷害太大，川普政府應不會冒然祭出此措施。

鏡頭廠大立光方面，由於華為一直是該公司主要客戶之一，外傳華為今年上半年將推出新款智慧型手機P40 Pro，採用G+P（玻璃加塑膠）的混合鏡頭設計，成為首款支援十倍光學變焦的手機，大立光即為主要鏡頭供應商之一。

除台積電、大立光外，光通訊廠聯亞以及PA代工廠穩懋也是華為供應鏈之一，儘管二家業者均不予置評，但來自華為營收占比高，若美國政府確定擴大對華為的制裁，勢必將挑起台廠敏感神經。

石英元件廠晶技也不對單一客戶進行評論。據了解，晶技出貨華為包括石英元件與感測器，由於晶技客戶多元，同時供貨給蘋果與非蘋業者，加上近來石英元件價格止跌回升，有利首季營運。（記者簡永祥、何佩儒、劉芳妙、陳昱翔）

華為台積電營收

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