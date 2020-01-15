Mozilla今年三策略 鎖定網路健康、人才開發與新興市場

美商謀智 (Mozilla) 今天舉辦新春記者會，顧2019年，台灣年度代表字為「亂」，Mozilla期許 2020年關鍵字為「醒」，意味著面對商業導向、大數據盛行的網路世代，大眾須自我覺醒並時刻留意個資隱私與安全問題。Mozilla 也揭示將藉由推動網路健康、人才開發與新興市場產品開發三大策略，喚醒產、官、學界對現今「監控經濟 (Surveillance Economy) 」議題的重視。

Mozilla 去年在全球推出 Firefox Monitor 服務來及時回應資料外洩、並使用 Firefox Lockwise 簡化密碼管理及設備同步化，同時更增加了Firefox 隱私保護報告功能說明，落實對使用者隱私及安全保障。另也致力促進更多元創新語音科技生態系的發展，去年釋出第一批多語語音資料集- Common Voice（同聲計畫），支援研究人員及新創發展。

Mozilla台灣辦公室去年更首度發佈「台灣網路健康調查報告」，揭露台灣網路環境「三高」問題，並舉辦全球首場 Firefox 公益路跑，號召近3,000民眾參與，喚醒民眾對網路健康的重視。

為宣示持續推廣網路健康的決心，Mozilla 宣佈台灣團隊今年起將定位為「新興市場創新中心」，專注開發創新行動服務。第一個由Mozilla 台灣團隊打造的行動瀏覽器 「Firefox Lite」去年底轉型成為多功能行動瀏覽平台，擴大服務至30個國家。台灣團隊更趁勝推出全新「旅遊探索功能」，透過一站式瀏覽服務，讓旅遊行程規劃更簡單、更有效率。

新興市場副總裁暨台灣分公司總經理 Stan Leong（梁永光）表示，今年是 Mozilla 台灣辦公室的創新元年，倡導網路健康、人才開發、新興市場產品開發將是今年三大發展主軸。今年也將開始在台灣釋出職缺，並推出實習計畫，創造雙位數的人力成長。