光電科技工業協進會 盤點今年CES十大光電科技發展

2020 年美國消費性電子展 CES 已於1 月10 日在Las Vegas甫閉幕，光電科技工業協進會表示，CES留下讓世人震攝於科技發展的驚嘆。分別就Automot ive、Biomedicine、Communicat ion、Display、Energy, Light ing & Secur i ty 等五大應用領域，盤點今年CES 十大光電科技的發展。

一、 車載光電： 今年最讓大家出乎預期的是SONY推出了一款名為Vision-S 的電動概念車。該車具有33個感測器， 可同時監視汽車內部和外部。車內配備寬屏全景螢幕， 並確保電動車與車聯網一直保持連結狀態。SONY 展示電動車的意義非凡， 這表示傳統消費性電子大廠也將跨足車市場。不難想像未來Samsung、LG， 甚至Apple 可能也會推出聯網電動自駕車。

二、車載光電： 自駕車神器LiDA 性價比大幅提升，LiDAR 是最近幾年熱門的投資標的物， 以吸引了七、八十家新創公司的投入， 也是CES必觀察的光電產品。

三、 車載光電： 3D 顯示進入車內人機介面，今年CES 2020 Innovat ion Award 也頒給了Bosch 3D Display，以表彰車電大廠Bosch 在人機介面上的創新。在充滿未來感的駕駛艙中，3D 顯示器首度成為人車輛之間的溝通介面。Bosch 的3D 顯示器能讓駕駛與乘客從不同的角度， 裸眼操作車內的資訊娛樂系統。

四、. 生醫光電： 無透鏡全像顯微鏡 疾病診斷成本僅為傳統顯微鏡的10％，法國研究機構CEA-Let i 發表了無透鏡顯微鏡， 可用於診斷脊髓性腦膜炎，其成本僅為傳統方式的十分之一，是該領域的最新突破。

五、 通訊光電： 台廠合勤Halo Light 10G Fiber WiFi6 Intel l igent Home

WiFi System 獲頒CES 2020 Innovat ion Award。合勤科技融合了10G 光通訊、5G 通訊這兩項最先進的寬頻技術， 以及整合Wi-Fi 與網路安全等功能，開發出智慧家庭WiFi 系統，榮獲今年CES創新獎。該系統為5G 固定無線寬頻閘道， 搭配WiFi 6 延伸系統， 提供高達2 Gbps 的寬頻。

六、 通訊光電： LiFi 是區域網路、車聯網的解決方案。SLD Laser 公司在CES 推出了可運用在車聯網與消費性應用的高速LiFi通訊技術。SLD Laser 公司宣稱其LiFi 技術是ADAS 的突破性方案， 可大幅簡化了3D 成像與LiDAR 系統。

七、 顯示光電： CES 成為Micro LED 競技場 縮短Micro LED 商品化的預期時程。Samsung、LG Display、SONY、TCL、Ples sey、Seoul Semiconductor、利亞德、康佳、工研院等中日韓台歐等公司或研究單位紛紛在CES 展示其Micro LED 最新的技術發展。具指標性的公司Samsung 推出了無邊框、可自由拼接、模組化的Micro LED， 且展示了292 吋8K Micro LED 顯示牆The Wal l。可自由拼接可讓Micro LED 組成75~110 吋顯示器；無邊框可讓Micro LED 嵌入牆面， 以融合居家空間。

八、顯示光電：OLED 發揮捲曲與收納功能。LG Display 繼去年可捲曲收納的OLED 電視產品，今年變成可從天花板垂吊使用的65 吋Rol l Down OLED 電視。OLED 顯示器以此展現其可捲曲的功能， 並讓電視可做收納， 來發揮居家空間。今年可捲曲的OLED 正應用在折疊式手機、筆電等產品。

九、 顯示光電： 雷射投影顯示仍有未來。Epson 推出了150 英吋具有Android TV 功能智慧型雷射投影電視， 可在任何牆壁或專用屏幕上顯示明亮多彩的影像。雖然雷射投影技術發展多年， 但隨著綠光雷射的技術進展與價格下跌， 近年來雷射投影技術一直有在進步， 可能在未來的顯示市場佔佔一席之地。

十、 能源與照明： 絢麗光電的智慧窗戶。對台灣而言， CES 值得關注的議題， 還值得一提的是絢麗光電的智慧窗戶。該產品乃藉由液晶來調控玻璃的透明度， 並可藉由手機來進行控制。絢麗光電號稱該多功能智慧窗戶薄膜可自由裁剪， 直接貼附於玻璃上， 並有透明、隔熱、遮蔽與影像顯示等四種功能， 可運用在家庭、大樓、汽車玻璃、廣告等應用。

今年超過4500 家參展商、17 萬參觀者、2 萬個創新產品湧向CES 展，可謂是高科技盛事。CES 也自稱為「全世界所有從事消費性技術與業務人們的聚集地」 ， 並吸引了「世界商業領袖和前瞻思想家」。上述的光電科技發展與應用也的確僅是眾多創新產品中的一偶， 但光電技術絕對是居諸多創新應用的核心與起始點。