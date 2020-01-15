親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

開發近逼！石牌三大家族百年宅第恐不保？

被Keanna提告 謝和弦帶莉婭赴警局反告竊盜

技嘉尾牙 董座葉培城：今年營運定高標有信心達成

2020-01-15 17:51經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

板卡大廠技嘉（2376）尾牙今晚登場，董事長葉培城表示，去年比較特殊、變數較多，但還是繳出一張還可以的成績單，營收順利繳出新高，展望今年，葉培城透露，各事業單位主管都定下很高的目標，自己也對今年營運有信心，相信能順利達標。

葉培城致詞指出，台灣大選剛剛結束，自己有很多的感觸，百姓都很活潑、可愛，而且競爭力很強，因此，不能看衰台灣，對台灣要有信心。

回顧去年，葉培城表示，2019年全球景氣是比較特殊、變數較多的一年，但在全體同仁努力下，去年繳出一張還可以的成績單，營收順利繳出新高，但美中不足的是獲利沒有同步創新高，這是可以加強的地方，包含在部分市場、產品都還有進步的空間。

展望2020年，葉培城透露，各事業單位主管都定下很高的目標，自己剛聽到時，是既擔心又高興，高興當然是因為營運定下高標，但也同時憂心，萬一不小心沒達成怎麼辦。但事後覺得不用擔心，因為營運高標是對公司、自己的肯定，何況我有信心，今年一定能達成目標。

技嘉受到板卡庫存調節影響，去年第四季營收逐月走緩，但單季營收在第三季創高、第四季亦有逾22％年增表現，來到158.08億元，拉抬其全年度累計營收達618.2億元、年增1.4%，守住全年營收正成長目標，並創下歷史新高紀錄。

板卡大廠技嘉今（15）日舉行尾牙，由董事長葉培城（圖中）率領高階主管出席。 記者...
板卡大廠技嘉今（15）日舉行尾牙，由董事長葉培城（圖中）率領高階主管出席。 記者吳凱中/攝影
分享

營收技嘉台灣大

延伸閱讀

技嘉董事長葉培城 看好2020年大成長

新金寶集團 南向西進雙策略布局

新金寶集團尾牙獎金破千萬 搖滾天王伍佰重磅亮...

台化尾牙王文潮成特定來賓 秘密計畫意外曝光

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

國道計程收費六周年 遠傳新App推點數換eTag儲值金

2020-01-15 15:53

謝金河評郭台銘：從政要有中心思想

2020-01-15 15:07

東捷攻智慧工廠 戰雙位數成長

2020-01-15 14:44

新金寶集團 南向西進雙策略布局

2020-01-15 14:44

次世代動力方案 工研院推新技術

2020-01-15 14:44

一指商機夯 外資力挺神盾、匯頂

2020-01-15 14:44

高階CIS元件供需吃緊 原相、晶相光受惠轉單效益

2020-01-15 14:44

半導體龍頭換人／英特爾超車三星 重稱王

2020-01-15 14:44

工研院進軍日本展 秀電力電子次系統方案與產業化成果

2020-01-15 14:00

投資5G成本大增 電信三雄市值蒸發逾570億

2020-01-15 11:26

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 09:13

台達8K投影 登上東京森美術館

2020-01-15 00:34

高通5G晶片傳降價 牽動聯發科毛利率

2020-01-15 00:32

財經觀點／3.5GHz頻段競標 陷連續囚徒困境

2020-01-15 00:32

5G標金煞不住 上看1,500億

2020-01-14 23:31

PC換機潮爆發 台系鏈來電

2020-01-14 23:28

5G頻譜標金標高 外資紛調降電信三雄評等

2020-01-14 23:25

有線寬頻協會盼法規匯流

2020-01-14 23:24

雙A拚獲利 強攻電競

2020-01-14 23:24

科技部新竹科學園區管理局 14日揭牌正名

2020-01-14 17:34

東捷資訊今年成長二大動能 ERP建置維護及物聯網應用

2020-01-14 16:21

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

休息站霸主不玩了 南仁湖老董從一台霜淇淋機起家

2020-01-15 10:02

股王大立光的這項痛點 等著剛連任成功的蔡英文解決

2020-01-15 08:38

台塑集團秘密計畫尾牙意外曝光：將殺進掃地機器人市場

2020-01-14 20:20

新金寶集團尾牙獎金破千萬 搖滾天王伍佰重磅亮相

2020-01-15 10:22

謝金河評郭台銘：從政要有中心思想

2020-01-15 15:07

南仁湖易主 三地鍾嘉村接手

2020-01-15 00:32

台化「騰籠換鳥」 衝刺高值化

2020-01-15 00:41

金管會祭二招管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 19:37

金融業去年大賺6,341億 創新高

2020-01-14 23:25

美外匯黑名單 我未入列

2020-01-14 23:30

高通5G晶片傳降價 牽動聯發科毛利率

2020-01-15 00:32

換新鈔把握這五日 七家公股銀明日起提供兌換新鈔服務

2020-01-15 14:19

PC換機潮爆發 台系鏈來電

2020-01-14 23:28

上銀看景氣 春燕季底報到

2020-01-14 23:32

5G標金煞不住 上看1,500億

2020-01-14 23:31

街口跨境支付 挺進日本

2020-01-14 23:17

台化尾牙王文潮成特定來賓 秘密計畫意外曝光

2020-01-15 00:38

中日聯姻代表 中國信託ANA聯名卡請來林志玲當代言人　

2020-01-14 20:20

新壽獵地 相中台中七期地王

2020-01-15 00:02

台塑贊助AI開發 效益顯現

2020-01-15 00:37

子女婚嫁贈與享100萬免稅

2020-01-15 00:04

味王味精造型悠遊卡 懷舊上市

2020-01-14 19:51

經部：去年超市營收創新高 可望衝破2,000億元

2020-01-15 10:28

投資5G成本大增 電信三雄市值蒸發逾570億

2020-01-15 11:26

王文潮：除菌掃地機器人 今年上市

2020-01-14 19:52

免稅天堂經濟實質規範 趨嚴

2020-01-15 00:05

星宇航空拓航線！ 4月開飛宿霧

2020-01-15 15:50

中信ANA聯名卡 林志玲代言

2020-01-14 19:20

經濟解析／鼠年匯率「29」字頭成常態？滿足美方或護出口成央行兩難

2020-01-15 10:16

5G頻譜標金標高 外資紛調降電信三雄評等

2020-01-14 23:25

我未列觀察名單 楊金龍上月看到蛛絲馬跡

2020-01-14 23:46

5G競標超過1300億 蘇貞昌：標金高低不影響費用

2020-01-15 16:02

財經觀點／3.5GHz頻段競標 陷連續囚徒困境

2020-01-15 00:32

信昌化工廠區冒黑煙 高市環保局要告發

2020-01-14 20:32

投資型保單 金管會二招控管

2020-01-14 23:11

金管會年度目標…打通DBU、OBU

2020-01-14 23:19

菸酒公司提早備戰520商機 除總統紀念酒還要推國宴酒

2020-01-14 19:28

全國電祭3C家電破盤五天 年前超強檔線上線下同步開跑

2020-01-15 11:07

北捷取消8折票 銀行逆勢推聯名卡捷運回饋優惠

2020-01-14 20:21

金管會嚴管目標到期債投資型保單 最快2月上路

2020-01-14 20:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top