技嘉尾牙 董座葉培城：今年營運定高標有信心達成

板卡大廠技嘉（2376）尾牙今晚登場，董事長葉培城表示，去年比較特殊、變數較多，但還是繳出一張還可以的成績單，營收順利繳出新高，展望今年，葉培城透露，各事業單位主管都定下很高的目標，自己也對今年營運有信心，相信能順利達標。

葉培城致詞指出，台灣大選剛剛結束，自己有很多的感觸，百姓都很活潑、可愛，而且競爭力很強，因此，不能看衰台灣，對台灣要有信心。

回顧去年，葉培城表示，2019年全球景氣是比較特殊、變數較多的一年，但在全體同仁努力下，去年繳出一張還可以的成績單，營收順利繳出新高，但美中不足的是獲利沒有同步創新高，這是可以加強的地方，包含在部分市場、產品都還有進步的空間。

展望2020年，葉培城透露，各事業單位主管都定下很高的目標，自己剛聽到時，是既擔心又高興，高興當然是因為營運定下高標，但也同時憂心，萬一不小心沒達成怎麼辦。但事後覺得不用擔心，因為營運高標是對公司、自己的肯定，何況我有信心，今年一定能達成目標。