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大同旗下大同莊園建案 推出3C有禮入新厝優惠專案

2020-01-15 17:40經濟日報 記者張義宮／即時報導

大同集團旗下尚志資產開發為慶賀土城大同莊園一期社區住戶入新厝、迎新年，邀請大同的通路事業大同3C與夏普（SHARP）家電，今日起至19日於社區外廣場舉辦3C家電展售會，讓住戶以優惠的價格採購家電過好年。

大同表示，特別針對大同莊園住戶入厝需求，精選液晶顯示器、水波爐及大同經典電鍋等超值優惠商品外，也有多款家電好物採限時限量極優惠折扣，並祭出新春回饋滿額送活動：單筆消費滿2萬送大同百年紀念小白鍋、滿5萬送大同電烤箱、滿10萬送大同電火鍋。不僅讓大同莊園住戶買到賺到，也讓其他有意換購家電的民眾，在年前享有驚喜大折扣。

大同指出，新登場的大同4K智慧聯網顯示器，搭載Android 9.0系統可下載Android TV APP進行操作，並使用全新日本面版（SDP），對比度提升，讓觀看體驗更真實。杜比環繞音響，身歷其境的觀賞體驗。搭配藍牙語音遙控器，可直接按下按鈕進行語音搜尋。60型特惠價26,900元、70型44,900元，限時五天。

夏普（SHARP）也特別提供熱賣商品，HEPA空氣清淨除溼機（DW-H10FT-W），獨創自動除菌離子技術，同時應用於除濕機及空氣清淨機，3種過濾網創造出健康乾淨的好空氣，現場特惠價10,990元；還有廚房明星家電產品HEALSIO水波爐，燒、烤、蒸、煮，一機多功能，熱水蒸氣低氧烹調，脫油、減鹽、保留食材營養素與原味，現場特惠價25,600元。

大同表示，2019年第4季推出大同莊園第二期，有別於一期的大坪數規劃，二期主推2-3房23-42坪產品，採新日鐵制震系統，格局設計力求戶戶都能做到最大採光及坪效，並講究空間感上的舒適度，自開案以來，個案表現佳，可望再創銷售佳績。

大同家電

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