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技嘉董事長葉培城 看好2020年大成長

2020-01-15 17:36經濟日報 記者 蕭君暉/台北即時報導

技嘉董事長葉培城今天在尾牙表示，總統大選剛結束，他對台灣的景氣有信心，台灣百姓都很可愛活潑，而且競爭力強，不能讓政治人物看衰台灣，要對台灣有信心。

他說，2019是特殊變數的一年，去年技嘉員工很努力，成績單還可以，2019年營收創新高，但獲利沒創新高，2020年希望技嘉員工加緊腳步努力，部分產品還有很大成長空間，2020年在新布局之下，新任技嘉總經理李宜泰帶領，定下很高目標，他既高興又擔心，萬一不小心無法達成這麼高目標怎麼辦，不過，他表示，這麼高目標，他對員工有信心，2020年一定可以達成。

技嘉董事長葉培城(右三)看好技嘉2020年大成長。記者蕭君暉/攝影
技嘉董事長葉培城(右三)看好技嘉2020年大成長。記者蕭君暉/攝影
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技嘉總統大選營收

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