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華碩ROG六號基地駐紮台北電玩展 搶占電競品牌最大規模

2020-01-15 17:20經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

台北國際電玩展將於2月6日至2月9日於台北南港展覽館一館隆重登場，繼2019年首次參展即深獲玩家關注與好評，華碩今年ROG玩家共和國更以電競品牌最大攤位規模進駐，以「ROG六號基地」為主題，打造攻堅任務關卡，玩家們將可用ROG最新電競重裝精銳享受極致遊戲體驗，完成指定任務還有機會獲得眾多限量專屬好禮。

同時，每日於ROG電玩展攤位主舞台還會推出許多精采活動，包括知名實況主同樂會、首屆《虹彩六號：圍攻行動》台灣官方聯賽冠軍爭霸戰，並將於2月7日邀請榮獲「2019 MAMA亞洲音樂大獎」最佳亞洲新人獎的人氣饒舌歌手「高爾宣」擔任活動大使站台與粉絲同樂，歡迎熱血玩家呼朋引伴前往ROG攤位，沈浸重磅打造的史詩級科幻場景，盡情享受超乎想像的電競派對！

全新設計的「ROG六號基地」專屬攤位以Cyberpunk為主軸，採用時下最夯的貨櫃屋風格元素，搭配黑色與紅色的ROG主色調，打造摩天大樓錯落的未來城市，呈現反烏托邦主義的高科技場景，如實呈現未來感十足的電玩世界。

此次特別以電玩場景中的攻堅訓練基地為概念，劃分「聯合作戰部隊」、「戰備部隊」、「機動部隊」與「後備部隊」四大體驗區域，結合多款《虹彩六號：圍攻行動》、《惡靈古堡2》、《決戰時刻M》、《Street Fighter V》、《CODE 2040》設計不同關卡，每位玩家只要持ROG專屬的「六號基地通行證」，即可加入攻堅訓練任務，將可使用ROG旗下多款電競產品，親身體驗使用精良裝備解任務的極致快感。

玩家們只要完成所有指定任務，即可參與每日限量「暗夜同盟活動」，將以潮流大勢的螢光彩繪顏料為玩家留下ROG Logo印記，展現個人酷炫風格，並有機會獲得限量訂製的專屬「ROG六號基地軍牌項鍊」，作為ROG玩家天生無懼的輝煌戰績象徵。此外，凡持有ROG護照的VIP會員於活動期間出示當日打卡畫面，即可獲得每日限量的ROG專屬信仰好禮。ROG今年傾力打造六號基地進駐台北國際電玩展，要讓玩家們能與其夥伴暢玩遊戲世界，一次玩個夠。

此次大規模進駐全台最大電玩盛事，ROG玩家共和國精銳盡出，將於現場展出多項話題產品，包含搭載世界最快300Hz顯示螢幕的ROG Zephyrus S西風之神電競筆電、ROG Phone II電競手機、甫於CES 2020發表的ROG Z11 ITX電競機殼，以及像是酷炫外型主機「蛹」和多款DIY水冷改裝主機、首創內建可編程的拆卸式搖桿ROG Chakram電競滑鼠等產品，提供超乎想像的卓越使用體驗，挑戰玩家們的感官極限。

華碩旗下電競品牌ROG，打造「六號基地」駐紮台北電玩展，搶占電競品牌最大規模。 ...
華碩旗下電競品牌ROG，打造「六號基地」駐紮台北電玩展，搶占電競品牌最大規模。 記者謝艾莉／攝影
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