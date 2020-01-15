親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中常會再翻盤！推舉林榮德擔任代理主席

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

伊頓提電源管理三大策略 助企業升級用電思維

2020-01-15 17:13經濟日報 記者張義宮／即時報導

全球UPS大廠伊頓提出電源管理三大策略，包括協助企業升級用電思維、布局企業轉型2.0，協助企業達到成本、環保、穩定效能等三贏局面。

伊頓台灣區總經理宮鴻華今日表示，面對全球瞬息萬變的產業趨勢，思維的升級是企業轉型的關鍵要點，而轉型思維則應從企業的全方面需求著手，包括最基本但也最易被忽略的電力需求。展望2020，伊頓提出三大電源管理策略 – 成本資產化、資安落地化、用電靈活化，以協助企業因應新能源世代。

成本資產化； 近年來因大環境影響，企業營運的變動性增高，因此現在許多企業開始講究資產活化，讓設備的價值最佳化。以不斷電系統 （UPS）為例，其過去主要功能是確保企業在斷電時刻穩定運作，同時保護重要裝置不因電力突然中斷而損壞。

為了協助企業更能有效運用既有資產，伊頓推出兼顧儲能與系統效能升級的UPS 解決方案，讓UPS成為設備與電網的雙向溝通管道，最大化能源效益，有效進行智慧電力管理，同時讓企業省去建置儲能系統的額外資本。

資安落地化； 企業AI化已然成為現今的產業趨勢，然而隨著企業軟硬體全面連網後，資安的問題也隨之滲入至OT（營運技術）端的世界。然而，OT設備的資安意識及更新速度卻無法隨之同步，電源設備的資安問題更常常被忽視。

用電靈活化；電力設備往往錯綜複雜，不同的電力需求設備的串連更是增加複雜性和不穩定性，也讓企業在用電時會受到設備的限制。伊頓為滿足客戶的需求，推出Eaton Connected，將不斷電系統與低壓配電盤系統整合，提供同一廠牌的一體化設計，並減少安裝、操作、維護的複雜性，以提供高達100kA的解決方案。這個同時結合不斷電性統的可靠性及配電系統安全性的整合設計，可協助企業更靈活彈性的調整其用電管理策略。

伊頓指出，台灣再生能源發展條例即將上路，充分證明能源與電力轉型迫在眉睫。與此同時，5G的發展驅動著企業數位轉型邁向2.0時代，而安全穩定的電力儼然成為企業成功邁向數位轉型2.0的基石。

伊頓提出三大電源管理策略 – 成本資產化、資安落地化、用電靈活化，以協助企業因應...
伊頓提出三大電源管理策略 – 成本資產化、資安落地化、用電靈活化，以協助企業因應新能源世代。由伊頓台灣區總經理宮鴻華(左二)率領一級主管出席。 圖／台灣伊頓提供
分享

資安UPS

延伸閱讀

年度名人堂候選公布 布萊恩、鄧肯與賈奈特等領...

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、...

英國老牌龍頭廠創舉 學生制服主打中性風

走向中性！英最大制服供應商：校服廣告不再男女...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

國道計程收費六周年 遠傳新App推點數換eTag儲值金

2020-01-15 15:53

謝金河評郭台銘：從政要有中心思想

2020-01-15 15:07

東捷攻智慧工廠 戰雙位數成長

2020-01-15 14:44

新金寶集團 南向西進雙策略布局

2020-01-15 14:44

次世代動力方案 工研院推新技術

2020-01-15 14:44

一指商機夯 外資力挺神盾、匯頂

2020-01-15 14:44

高階CIS元件供需吃緊 原相、晶相光受惠轉單效益

2020-01-15 14:44

半導體龍頭換人／英特爾超車三星 重稱王

2020-01-15 14:44

熱門文章

休息站霸主不玩了 南仁湖老董從一台霜淇淋機起家

2020-01-15 10:02

股王大立光的這項痛點 等著剛連任成功的蔡英文解決

2020-01-15 08:38

台塑集團秘密計畫尾牙意外曝光：將殺進掃地機器人市場

2020-01-14 20:20

富邦VIX淨值跌到2.5元 證交所二度發示警公告

2020-01-14 18:39

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top