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國道計程收費六周年 遠傳新App推點數換eTag儲值金

2020-01-15 15:53經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

慶祝國道計程收費滿六周年，遠創智慧推出名為uTagGO的全新行動裝置APP，首創HAPPY GO小額點數兌換國道eTag儲值金，4點就能兌換1元，且兌換金額無上限。下周適逢農曆春節，民眾返鄉出遊前，可先下載uTagGO APP，並將HAPPY GO點數兌換成國道通行費，輕鬆省荷包。

今年3月1日前，首次下載uTagGO APP進行會員註冊並完成申辦「uTagGO x HAPPY GO聯名優惠」與「eTag智慧停車」，即可獲得HAPPY GO 100點，且停車費達50元可獲HAPPY GO 2點(100元4點，依此類推)，挑戰「停停遇利」遊戲再抽萬元遠百SOGO禮券，活動網址：https://pse.is/NBHPQ。

根據統計，全台灣自小客車數量已突破800萬台，eTag用戶也突破714萬大關，HAPPY GO會員數更高達1,600萬，為服務廣大用路人，uTagGO從用路人用車使用國道及停車兩大需求出發，攜手HAPPY GO推出創新服務，除了主打零頭點數就能兌換國道通行費，註冊uTagGO APP及申辦eTag智慧停車服務，還能累積HAPPY GO點數，並享有全台超過260場停車場進出免票卡、台北市路邊停車費免持單至超商繳費的便利服務，其中eTag代繳路邊停車費服務正積極與各地縣市政府洽談合作中，服務範圍可望於今年第一季再擴大。

不用擔心點數到期，uTagGO分享兌點撇步，只要成功註冊uTagGO APP會員，除了零頭點數可用4點換1元eTag儲值金，沒有開車的消費者，也可透過HAPPY GO APP先將點數移轉給有開車的親朋好友，再兌換成儲值金，不用擔心點數過期而浪費。

下周就是春節連假，下載uTagGo APP便能搞定行車大小事，除了首頁上方可顯示附近eTag合作停車場，直接點擊視覺化地圖即可連結導航功能抵達想要去的停車場；除此之外，透過APP可以整合停車費紀錄及查詢國道通行費紀錄與餘額，還能直接使用APP內之條碼至超商儲值國道通行費。

歡慶uTagGO APP服務上線，即日起至今年3月1日推出「停停遇利」停車大挑戰活動，參賽者有機會獲得遠百SOGO千元禮券共100位，分數排名前100名的參賽者，再抽出遠百SOGO禮券1萬元共3位，活動詳情請見活動網頁： https://pse.is/NBHPQ

eTag升級uTagGO，全新APP可直接將HAPPY GO點數快速兌換成國道通...
eTag升級uTagGO，全新APP可直接將HAPPY GO點數快速兌換成國道通行費，停車還能累積HAPPY GO點數。　圖／遠通電收提供
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