新年倒數計時 年貨採購邁入高峰期

隨著農曆新年邁入倒數計時階段，創業家兄弟（8477）旗下生活市集觀察指出，由於今年適逢庚子金鼠年，不少民眾偏好選購具有鼠年意象或年味圖案的商品，為新的一年搏個好彩頭，挹注站上1月迄今鼠年商品銷量較前月同期成長15%，整體市場熱度也到達高峰期。

創業家援引1月銷售數據，今（15日）公布「新年開運商品熱銷Top 5」，最熱銷兩大品類分別為發財金、紅包袋等開運小物，熱銷價格帶介於單價15至110元，其次則為年節應景的造型煎餅禮盒；從單品來看，又以超高人氣的「紫南宮開運鼠年發財金」一舉衝上熱銷冠軍，大氣時尚絨布紅包袋搭配印有可愛鼠年圖樣的金箔錢幣，兩週內狂銷超過5,000個，買氣持續看漲。

綜觀生活市集「新年開運商品熱銷Top 5」，創業家指出，以開運小物、年節造型伴手禮盒最受消費者青睞，也顯示許多民眾在過年前喜好挑選送禮自用兩相宜的品項，不僅可沾沾喜氣又經濟實惠，比如，「台灣製2020鼠年開運金幣」近兩周整體銷量超過1,600個，攻上熱銷第三名。

此外，農曆年前一週正值伴手禮採購高峰，創業家也發現，今年許多消費者偏好創意感十足的新年禮盒，不僅造型獨特吸睛也能凸顯挑選禮物的心意，如「木匠手作蛋是鳳梨酥禮盒」精美包裝無論送禮或是自家品嚐都十分合適，近一周銷量較前周暴增4.5倍。