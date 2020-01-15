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國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

潑反送中冷水？從梁文道辭筆 談香港公共輿論空間

新年倒數計時 年貨採購邁入高峰期

2020-01-15 15:20經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

隨著農曆新年邁入倒數計時階段，創業家兄弟（8477）旗下生活市集觀察指出，由於今年適逢庚子金鼠年，不少民眾偏好選購具有鼠年意象或年味圖案的商品，為新的一年搏個好彩頭，挹注站上1月迄今鼠年商品銷量較前月同期成長15%，整體市場熱度也到達高峰期。

創業家援引1月銷售數據，今（15日）公布「新年開運商品熱銷Top 5」，最熱銷兩大品類分別為發財金、紅包袋等開運小物，熱銷價格帶介於單價15至110元，其次則為年節應景的造型煎餅禮盒；從單品來看，又以超高人氣的「紫南宮開運鼠年發財金」一舉衝上熱銷冠軍，大氣時尚絨布紅包袋搭配印有可愛鼠年圖樣的金箔錢幣，兩週內狂銷超過5,000個，買氣持續看漲。

綜觀生活市集「新年開運商品熱銷Top 5」，創業家指出，以開運小物、年節造型伴手禮盒最受消費者青睞，也顯示許多民眾在過年前喜好挑選送禮自用兩相宜的品項，不僅可沾沾喜氣又經濟實惠，比如，「台灣製2020鼠年開運金幣」近兩周整體銷量超過1,600個，攻上熱銷第三名。

此外，農曆年前一週正值伴手禮採購高峰，創業家也發現，今年許多消費者偏好創意感十足的新年禮盒，不僅造型獨特吸睛也能凸顯挑選禮物的心意，如「木匠手作蛋是鳳梨酥禮盒」精美包裝無論送禮或是自家品嚐都十分合適，近一周銷量較前周暴增4.5倍。

另，年貨買氣也在蝦皮購物站上逐漸升溫，蝦皮指出，至今買氣已較平日大漲近五成。搶攻年前最後商機，今（15）日年貨節加碼全天狂撒1.5億元紅包，最高可搶得4,800元紅包，並進行「NONSTOP 12小時挑戰最低價直播」，再推全新互動遊戲「紅包鼠不完」，好友間可互送紅包賀年，參與遊戲就有機會抽中AirPods、Apple TV等大獎。

創業家1月於旗下生活市集啟動「年貨節」，搶攻過年商機，今天公布新年開運商品熱銷T...
創業家1月於旗下生活市集啟動「年貨節」，搶攻過年商機，今天公布新年開運商品熱銷Top 5，以「紫南宮開運鼠年發財金」一舉衝上熱銷冠軍。圖／創業家提供
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紅包開運創業家兄弟

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