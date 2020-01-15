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「三個原因」休息站霸主不玩了 南仁湖老董從霜淇淋機起家

2020年監視器面板供給過剩 價格恐步上電視面板後塵

2020-01-15 14:33經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

TrendForce光電研究（WitsView）最新調查顯示，在需求回溫及供給收斂的情況下，1月底65吋（含）以下電視面板價格有機會全面小幅上漲。相較之下，監視器面板因面板廠拉高出貨目標，加上中國新產能持續開出，預估2020年供給多於需求近20%，短期價格難以止跌。

TrendForce指出，2019年由於大世代線（10.5代線及8.6代線）產能持續開出，導致面板嚴重供過於求，電視面板售價一路探底，如2019年市占約25%的32吋面板，2019年12月價格僅剩30美元，與2018年同期相比，跌幅高達25%。在八成以上電視面板價格低於現金成本的情況下，多數面板廠積極減產因應。

解決電視面板供過於求的問題，最快速而有效的方法就是直接減少前段玻璃投入，包含短期的減少投片，以及永久性的關閉產能。

2019年下半年三星顯示（SDC）及樂金顯示（LGD）率先關閉產線；2019年9月開始，三星顯示、樂金顯示與華星光電等多家面板廠開始降低稼動率，以縮小電視面板價格跌幅，減產動作持續至第4季。若換算成Gen 8.5代線的約當面積來看，第3季減產幅度約當減少8%的Gen 8.5合計產能，第4季更擴大至16%。

因面板減產幅度大，加上第4季雙11及北美黑色星期五銷售告捷，65吋以下電視面板價格成功在2019年11、12月持平甚至反轉。

其次，多數面板廠規畫2020年出貨目標時，基於獲利或是去化產能的考量，電視面板以多銷售大尺寸產品並減少小尺寸面板產出規劃，使得2020年整體電視面板銷售目標減少。

而利潤較高的液晶監視器成為各面板廠的重點銷售產品，大多數面板廠均提高2020年液晶監視器面板出貨目標，加上又有惠科（HKC）投入供應行列，導致2020年液晶監視器面板供給目標大於需求近20%，使得今年液晶監視器面板價格持續面臨降價壓力，預計在跌落至現金成本以下前難見落底反彈的情況。

電視面板三星

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