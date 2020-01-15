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Yahoo奇摩在台25年 首度辦路跑活動

2020-01-15 14:20經濟日報 記者彭慧明／即時報導

迎接25歲生日，Yahoo奇摩首次舉辦大型路跑 2020 Yahoo 321 RUN，3月21日於大佳河濱公園登場，以「自由視界 任你超越」為主軸，象徵著Yahoo奇摩致力於突顯用戶最關注的所有事物，路跑將結合全新AR技術，體驗「視」界因Yahoo奇摩而放大。 2020 Yahoo 321 RUN的賽事組別分別有半馬組（21公里）、挑戰組（14公里）及樂活組（4公里），更規劃了「三超」服務：超優報名回饋、超讚參賽禮物、超強科技體驗。

去年Yahoo全球推出嶄新的品牌視覺形象，期許在網路資訊超載的時代，致力於突顯並放大用戶最專注的內容，並將此品牌理念融入在所有產品與服務中，創造更優質的用戶體驗。Yahoo奇摩在2020年、全球迎接25歲生日之際，透過首屆大型路跑Yahoo 321 RUN 啟動參與者的無限想像。

\創新科技結合公益活動，串連線上線下平台、往來虛擬與現實之間，同時在活動現場Yahoo奇摩也將提供多項AR（擴增實境）創新應用及體驗。

Yahoo 321 RUN 特開早鳥優惠 88 折，可以參加4K樂跑組、或14K挑戰組，或是一鼓作氣衝向21K半馬組，只要在2月7日前完成報名，早鳥費用直接88折。所有報名跑者皆能得到Yahoo奇摩購物中心加碼贈送的購物金，最高可享300元購物金回饋，搭配早鳥折扣使用、優惠再升級。

Yahoo 321 RUN 以田徑跑道作為主視覺概念發想，並以白、紫、黑三色作設計。三種活動贈品置入時尚及科技元素，著重實用性及永續性，獨家推出的「白色運動機能衣」，舒適貼合具排汗效能，設計簡約俐落，材質運用回收再生環保纖維，有型之外更友善環境。紫、白為底的「運動毛巾」觸感柔軟、外型亮眼，是運動咖好夥伴，另挑戰組與半馬組更能獲得限定贈禮「黑色運動空心帽」。

Yahoo

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