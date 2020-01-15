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新金寶集團尾牙獎金破千萬 搖滾天王伍佰重磅亮相

2020-01-15 10:22經濟日報 記者吳凱中／即時報導

尾牙示意圖，與內文無關。 圖片來源／聯合報系資料照
尾牙示意圖，與內文無關。 圖片來源／聯合報系資料照
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新金寶集團尾牙今（15）日晚上登場，為了犒賞員工一年來的辛勞，金寶大手筆請來台客搖滾天王伍佰及China Blue，且尾牙總獎金上看1千6百萬，董事長許勝雄也可望為今年全球景氣釋出風向球，並對集團營運做出看法。

新金寶集團今年尾牙主題為「佈局東南亞 贏遍全世界」，在南港展覽館席開435桌，包含集團旗下金寶（2312）、康舒、泰金寶等共4千多名員工一同共襄盛舉。

為了犒賞員工一年來的辛勞，金寶大手筆請來台客搖滾天王伍佰及China Blue，同時也有台灣歌手梁文音及馬來西亞創作歌手郭修彧獻聲;至於員工最關心的尾牙抽獎，據了解，總獎金上看1千6百萬，至於頭獎，由於許勝雄歷年都會加碼，因此目前仍不清楚大獎內容。

身為電子業大佬的許勝雄照例會對今年景氣下註解，由於近年國際經濟情勢詭譎，加上中美貿易戰打亂電子業正常營運，許勝雄去年底才預告今年經濟關鍵字為「峻」。主要基於經濟情勢內溫外冷，台灣之所以還呈現「內溫」，主要就是很多台商回台投資，但如果全球情勢不好，台灣照樣會有衰退可能。

不過，受惠中美貿易戰轉單效應，提早佈局東南亞的金寶因此受惠，近年在菲律賓、泰國都大幅度啟動擴產計畫，今明年新產能將陸續開出。

新金寶集團近兩年在東南亞大舉擴張，主要生產基地位於泰國及菲律賓，菲律賓LIMA廠預計擴廠20%（2.5萬平方米），將於今年首季量產。而在泰國，計劃兩年內倍增產能，目前金寶集團在泰國泰金寶已有50萬平方米土地，去年又加碼購地50萬平方米，計畫2020年動工，2021年量產。

在重兵佈局東南亞之餘，新金寶也逆勢加碼中國，1月初才啟用湖南省岳陽廠，投資額高達100億人民幣，預估到年底印表機月產能將達百萬台，未來年產能規劃1,300萬台，成為全球最大單一印表機製造廠。

同時，金寶重兵部署網通業務，拿下華為5G基地台相關產品代工訂單，預計將於今年第2季出貨。為了因應華為訂單，金寶另外在湖南設立面積比岳陽印表機廠大一倍的廠區，預估第一期將於今年底完工，並於明年正式量產出貨。

泰金寶東南亞許勝雄

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