台達8K投影 登上東京森美術館

台達昨在東京森美術館舉辦8K貴賓之夜，Digital Projection CEO華健豪（左起）、台達品牌長郭珊珊、台達董事長海英俊、台達創辦人鄭崇華、森美術館資深顧問南條史生、台達日本總經理柯進興、台達永續長周志宏、視訊事業部總經理傅潔合影。 圖／台達提供 分享 facebook

台達積極拓展８Ｋ投影應用，近期首度與日本東京知名森美術館合作「未來與藝術展」，透過獨步全球８Ｋ技術展示現代投影藝術作品的壯闊與唯美。台達昨在東京森大樓舉辦貴賓之夜，邀上百名日本頂尖企業高層近距離觀看８Ｋ投影，人文與科技激盪帶來嶄新體驗，更為藝術注入新生命。

台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華指出，台達致力提供最好、最節能的科技，涵蓋電力電子、自動化和基礎設施等領域，為人類社會創造更美好的明天。深受矚目的８Ｋ投影技術過去三年快速發展，也與世界一流博物館、美術館嘗試多種創新展演。

鄭崇華表示，台達８Ｋ投影技術在二八○吋大屏幕展示藝術作品「深度冥想」，以ＡＩ科技將生命、愛情、忠誠等抽象概念自動生成影像，串接為一小時影音。令人驚嘆的視覺體驗及精緻細膩的影像呈現，跨越高科技與人文藝術藩籬，是台達投影創新應用的新里程碑。

台達日本分公司總經理柯進興說，今年東京奧運將為社會帶來重大變化，包括８Ｋ視訊、５Ｇ通訊應用、基礎設施更新。在這波改變浪潮中，台達持續提供各式先進節能產品和解決方案，拓展商機。

台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，去年推出全球首個８Ｋ環境紀錄片「水起．台灣」，以世界級企業公民角色推廣水資源教育。台達電子董事長海英俊指出，８Ｋ投影完美演繹未來藝術，也成功與日本傳統戲劇合作，大屏幕真實呈現舞台細節，讓觀眾彷彿親臨現場。