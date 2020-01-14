高通價格戰 郭明錤：恐影響聯發科5G晶片利潤

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，因高端5G手機換機需求低於預期，高通（Qualcomm）已大幅調降中階5G晶片價格，希望提升5G手機換機需求，且這個激進價格策略將會延續到今年下半年與低端市場，他說，聯發科（2454）5G晶片利潤可能因價格戰較預期提早開始，低於市場預期。

郭明錤指出，聯發科面臨比預期早3~6個月的價格競爭，因成本結構不如高通，5G晶片毛利率恐低於30~35%，（市場共識40~50%）；根據最新研究，高端5G手機換機需求較Android品牌廠商預期低，為改善5G晶片出貨動能與提升換機需求，高通已大幅調降5G晶片SD 765 （SM7250）售價約25~30%至40美元，顯著較聯發科5G晶片天璣1000售價60~70美元（成本約 45~50美元）低。

郭明錤表示，預期聯發科主要5G晶片品牌客戶，包括Oppo、Vivo、小米等將移轉約2,000~2,500萬支的晶片訂單到高通，訂單移轉最快將從2月開始，他強調，相信高通砍價已對聯發科5G晶片訂單產生影響。

郭明錤說，雖然聯發科的天璣1000效能較高通SD 765優，但效能差距僅對重度遊戲玩家的影響較大，一般使用者感受差異不大，為降低5G手機成本與售價，提升出貨動能，預期Oppo、Vivo與小米將會移轉5G晶片訂單。

高階5G方案SD 865+SDX55，高通仍維持120~130美元的售價，因效能較天璣1000優，且高通品牌形象較佳，因此高端5G Android手機主要仍會採用SD 865+SDX55方案。

郭明錤表示，高通調降SD 765售價，對聯發科預計5月中下旬發佈的天璣800負面影響更大，轉單效應將會持續；天璣800售價預計為40~45美元（成本約30~35美元），因此SD 765降價將對天璣800需求有負面影響。

他指出，如果聯發科想調降天璣800售價爭取訂單，雖然SD 765晶片尺寸略大於天璣800，但因台積電的毛利率要求高於Samsung LSI，因此認為聯發科會面臨更大成本壓力，且利潤將低於市場預期。

郭明錤強調，5G晶片價格戰較市場預期提早3~6個月開始，但高通將會持續降價策略，以出貨量增加來抵銷價格下滑，維持整體利潤；聯發科面臨的價格壓力將持續提升，5G晶片毛利率恐低於30~35%。

郭明錤表示，預期SD 765售價在今年下半年將因Samsung LSI 7nm良率改善，降至40美元以下，並預測在8月量產更低階SM6350的售價約30美元；SD 765與SM6350在下半年的價格策略都會對聯發科的天璣800、與預計第3季初量產的低階5G晶片造成價格壓力，聯發科唯有犧牲利潤才能維持出貨動能。