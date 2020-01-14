東捷資訊今年成長二大動能 ERP建置維護及物聯網應用

東捷資訊財務長胡力中(右)、副總經理劉新正對今年營運表示樂觀，成長二大動能ERP建置維護及物聯網應用， 業績挑戰年增一成。記者張義宮／攝影 分享 facebook 東捷資訊（6697）展望今年營運成長二大動能，包括 ERP建置維護及物聯網應用， 尤以將持續拓展智慧工廠等物聯網應用領域，使其成為重要的成長動能，市場佈局效益將逐漸顯現，全年的營收目標年增6%至10%。

東捷資訊為東元集團旗下資訊服務供應商，主要提供企業資訊服務委外（ITO）、業務流程委外（BPO）及物聯網創新發展應用服務。售領域從大中國區到亞太區，行業範圍從政府公共部門、金融、製造、高科技、電信、物流到零售等。

東捷資訊財務長胡力中今日對營運展望表示，全年營收占比最大宗仍為ERP系統的建置及維護，佔比約五到六成，第二大業務則為成長快速的物聯網應用，包括智慧工廠、智慧物流及智慧餐飲三大業務，又以智慧工廠的成長動能最大，在既有的ERP客戶擴大至智慧工廠業務帶動下，業績佔比將由去年的10%提升至20%。

東捷資訊副總經理劉新正指出，目前東元對東捷持股不到五成，第二大為研華約佔比18%。在整體的營收佔比中，連續三年東元已降至三成以下。今年除機電業客戶在智慧工廠需求成長強勁外，智慧物流與智慧餐飲業務也將陸續有營收挹注，客戶包含長春英利、宅配通、摩斯漢堡、東元集團等。

2019年東捷資訊營收為12.27億元，年增0.2%。東捷資訊表示，看好企業轉換國際級ERP系統及既有客戶逐步導入智慧工廠趨勢，預計下半年佈局效益陸續發酵，今年營運動能可望優於去年。