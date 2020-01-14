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工研院南台灣產業大進擊創新論壇 展示近30項亮點技術

2020-01-14 15:08經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

工研院今（14）日在台南六甲院區舉辦南台灣產業大進擊創新論壇，展示近30項在「數位轉型」、「在地優勢」及「培育新創」等三項領域上的亮點技術，如可提供水產養殖業監控水質的微感測系統、新世代最有潛力的太陽能技術染料敏化電池及協助傳統產業變身數位智慧工廠的智慧化生產系統等，不僅橫跨全球最夯的創新科技，更透過與南部指標性廠商合作的產業化成果，提供南台灣產業創新升級的科技大補帖。

工研院院長劉文雄表示，南台灣產業轉型是帶動台灣經濟成長不可或缺的力量，工研院呼應政府區域經濟平衡發展政策，長期以來重視南部產業，結合在地產官學及中央政府資源，以三大策略積極推動南台灣產業全面升級。

首先在「推動產業升級」上，現在全球都在積極發展工業4.0或智慧工廠，工研院整合全院力量協助南部產業走向智慧化，像是協助塑膠射出機械大廠富強鑫導入模穴壓力感測器，可在製程內即時品質篩選，提升效率，也協助螺絲大廠世豐導入生產管理系統，提升產品達交率至9成至上。

其次，「發揮在地優勢」針對南部現有具優勢的關鍵聚落，如紡織、新農業、綠能等，工研院秉持創新理念，結合新科技與產業共同打拼，包括協助檸檬加工廠永大將檸檬果皮開發成牛隻飼料及協助種植蘭花的青山蘭花開發保養品，都是將在地產品加值再利用的成果。

第三，「注入創新活水」則是為了替南台灣育才、留才，鏈結產官學研資源打造如創莘園、贏地及KO-IN智高點等育成基地，協助在地年青人推動創新創業，注入產業新活力。工研院期許未來有更多廠商能加入，攜手為南台灣提升創新研發活力及創造產業經濟價值共同打拼。

代表經濟部出席的技術處副處長林德生表示，面對全球產業激烈、快速的競爭壓力，創新與轉型是南台灣的產業面對的共同課題，為了要為促進南台灣產業全方位創新發展，因應國際產業發展趨勢與挑戰，經濟部不斷的為南台灣投入創新研發的資源與設施，在台南綠能科學城裡的「綠能科技示範場域」，去年底正式啟用，已經開放招商業者及法人單位進駐，很感謝在工研院在20個月內，陸續完成硬體設施，進駐超過200位研究人員。

期望工研院持續扮演南部的數位轉型推手，以研發能量結合產業，將在地產業化成果在南部遍地開花，吸引人才回流，讓南台灣成為青年世代發揮的創新創業舞台。

台南市市長黃偉哲指出，「智慧新都」是市府積極推動的目標，台南市這一年來招商引資有亮眼成績，國際知名大廠谷歌Ｇoogle，將台南視為第一個採購再生能源的城市，也在台南設置資料中心，以及受到美中貿易戰影響，許多海外企業鮭魚返鄉投資，也都選擇落腳台南，台商回流台南市投資26案，總投資金額超過1,272億元，加上台南科學園區開始擴建及新建廠房與沙崙智慧綠能科學城各項工程也將陸續完工，台南現在已經準備就緒，要成為南台灣創新研發的基地。

他表示，前年剛就任時參加工研院在南創舉辦的南台灣產業論壇，看到許多創新技術的展示，過去一年市政府與工研院以及產官學研都已展開許多跨領域的合作，未來包括台南沙崙綠能園區等計畫，期待工研院能引進更多創新科技，讓台南成為最具科技感的古都。

工研院舉辦「南台灣產業大進擊」記者會，貴賓一同參加展示空間-Reopen剪綵儀式...
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