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仁寶健康照護平台 導入澎湖縣

2020-01-14 15:05經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

仁寶集團旗下神寶醫資攜手浩鑫澎湖縣政府今（14）日共同舉辦 「2020澎湖愛健康，澎友i運動啟動記者會」。鑑於澎湖老年化程度排名全國第四，65歲以上長者占全縣15.6%，澎湖縣政府近年來積極與企業合作展開在地照護。

神寶醫資透過經濟部工業局的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台專案」與浩鑫、澎湖縣政府、澎湖縣衛生局及三軍總醫院澎湖分院，從長者的健康照護著手，提升運動與健康量測認知。

結合政策、醫療、產業力量，新智慧健康服務平台專案自107年至108年度，由神寶醫資逐步在雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣建造健康照護藍圖，第一階段的雲端量測系統與社區照護服務已落實。

展望109年，神寶醫資將持續投入資源，宣揚高齡健康認知、建立健康雲平台永續運營模式，期許能為促進民眾健康共盡心力。

這次在澎湖縣推廣的Stampede智能運動地墊，材質選用有別傳統地墊，將厚度設定在4.5公分，採用高耐壓與抗撞擊材質，單片地墊能承受超過150公斤重量，保護使用者運動時身體安全。

三總澎湖分院院長張芳維表示：「記者會的主軸澎友i運動，是強調科技輔助使用者，搭配醫師與物理治療師的指導，讓澎湖縣居民在安全範圍內，透過漸進式訓練提升身體素質。」

神寶醫資協理范瑋益提到：「搭配縣市的地方特色，三軍總醫院對於縣民的健康擁有舉足輕重的影響力，神寶醫資與三軍總醫院澎湖分院的合作，能創造獨特的效益。」

不僅止於導入智能運動地墊，由神寶醫資承接經濟部工業局的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台專案」，透過專業分工全面建造照護據點，仁寶負責雲健康管理平台研發，神寶醫資負責健康照護的示範據點建置及推廣，浩鑫則著眼於社區，深入社區據點及居家推動健康量測服務，齊力將物聯網科技導入縣民生活。

澎湖浩鑫

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