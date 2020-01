群創力拚跨出低潮 要打「3B」戰略

群創跟奇景子公司Emza齊力開發「WiseEye智能視覺解決方案」。記者蔡銘仁/攝影 分享 facebook

面板廠群創(3481)度過去年低谷,今年在面板景氣有所起色之際,力求振作,總經理楊柱祥喊出「3B」戰略,首要建立好團隊(Build up excellent team),確保人才;其次為建立好品質(Build up with Good Quality),期許靠著品質,創造差異化;前兩個條件備齊,最後再著力拓展市場(Business development)。

群創建立品質,「智能製造」是其中一項利器,其發展自動化至今約12年,並結合AI(人工智慧)、大數據等應用,做到Zero Touch關燈工廠,員工人數已從13.6萬人降至5.8萬;投資30億元,回收約36億元;筆電產線自動化比例逾八成為最高,其次為手機。接著下一階段,彈性生產為群創致力發展的方向。

楊柱祥表示,去年遇到產業極度供過於求的逆風,中國大陸擴產造成產業失衡,韓國面臨成本競爭力不佳減產,如何迎風而上、順利度過艱困的一年,是一大課題,群創做的是「優化產品組合」,基於高彈性不同產品的快速移轉,把技術跟產能做「平台化」轉置,快速高彈性利用客戶產品生命周期,在不同季度、不同狀況移轉產能,讓價值往上提升。

去年,面板產業面臨逆風,第3季底開始吹「減產風」,但觀察群創整體出貨量,並未顯著減少,第4季大尺寸出貨量3,258萬片,中小尺寸7,418萬片,甚至較第3季成長。

群創董事長洪進揚直言,群創能在這波減產潮中,維持營收及出貨量,正是產品價值力的展現,往這個方向轉動的方針不變,今年整體量未必成長,但對高端產品繼續成長有信心。