親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

昨陪傅崐萁謝票不慎摔落宣傳車 花蓮縣府秘書進加護病房

後宮哈利傳？英國女王「面見威廉哈利兄弟」的攤牌談判

群創力拚跨出低潮 要打「3B」戰略

2020-01-14 13:06經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

群創跟奇景子公司Emza齊力開發「WiseEye智能視覺解決方案」。記者蔡銘仁／...
群創跟奇景子公司Emza齊力開發「WiseEye智能視覺解決方案」。記者蔡銘仁／攝影
分享

面板群創（3481）度過去年低谷，今年在面板景氣有所起色之際，力求振作，總經理楊柱祥喊出「3B」戰略，首要建立好團隊（Build up excellent team），確保人才；其次為建立好品質（Build up with Good Quality），期許靠著品質，創造差異化；前兩個條件備齊，最後再著力拓展市場（Business development）。

群創建立品質，「智能製造」是其中一項利器，其發展自動化至今約12年，並結合AI（人工智慧）、大數據等應用，做到Zero Touch關燈工廠，員工人數已從13.6萬人降至5.8萬；投資30億元，回收約36億元；筆電產線自動化比例逾八成為最高，其次為手機。接著下一階段，彈性生產為群創致力發展的方向。

楊柱祥表示，去年遇到產業極度供過於求的逆風，中國大陸擴產造成產業失衡，韓國面臨成本競爭力不佳減產，如何迎風而上、順利度過艱困的一年，是一大課題，群創做的是「優化產品組合」，基於高彈性不同產品的快速移轉，把技術跟產能做「平台化」轉置，快速高彈性利用客戶產品生命周期，在不同季度、不同狀況移轉產能，讓價值往上提升。

去年，面板產業面臨逆風，第3季底開始吹「減產風」，但觀察群創整體出貨量，並未顯著減少，第4季大尺寸出貨量3,258萬片，中小尺寸7,418萬片，甚至較第3季成長。

群創董事長洪進揚直言，群創能在這波減產潮中，維持營收及出貨量，正是產品價值力的展現，往這個方向轉動的方針不變，今年整體量未必成長，但對高端產品繼續成長有信心。

洪進揚也表示，此次在美國消費性電子展（CES）期間，攜手美國Tanvas合作，進一步升級觸控反饋，發表新一代觸覺反饋車用顯示器；另也跟奇景子公司Emza齊力做「WiseEye智能視覺解決方案」，透過AI讓防窺再進化；這些都是首創，別的廠還沒做到的；去年全年整機出貨亦超過300萬台，達到規模經濟；今年將藉由提升產品價值，優化獲利結構，力拚獲利回到正軌。

群創總經理楊柱祥（左）和董事長洪進揚。記者蔡銘仁／攝影
群創總經理楊柱祥（左）和董事長洪進揚。記者蔡銘仁／攝影
分享
群創與美國Tanvas合作發表新一代觸覺反饋車用顯示器。記者蔡銘仁／攝影
群創與美國Tanvas合作發表新一代觸覺反饋車用顯示器。記者蔡銘仁／攝影
分享

群創面板

延伸閱讀

友達、群創 聚焦長天期

8K TV夯 群創、友達受惠

LGD年底前在韓停產LCD

台廠衝業績 CES秀新技術

相關新聞

5G競標續飆標金逼近1300億 一舉成為世界第3高

2020-01-14 12:21

凱擘董座鄭俊卿：5G消費者需求可能提早到來

2020-01-14 12:12

首位獲得奧斯卡技術獎的台灣人：AR＋機器學習 騙術有多高明？

2020-01-14 12:09

影／工研院「南台灣產業大進擊」創新論壇台南登場

2020-01-14 11:24

日本佛教天台宗住持之子 為女兒開發自駕計程車和陪伴型機器人

2020-01-14 11:13

全世界年輕人都在搞AI 廣達林百里：AI外銷 台灣也有機會

2020-01-14 10:00

台積為強化對美溝通 延攬英特爾前遊說超級大將

2020-01-14 00:59

台積新副總裁何許人也？深耕華府 任職美國國會山莊17年

2020-01-14 00:57

廣達 加碼注資泰國廠

2020-01-14 00:56

電子業：樂觀今年景氣

2020-01-14 00:55

財經觀點／布建5G 給電信商3點建議

2020-01-14 00:50

5G戰不完 台灣之星引入新策略夥伴

2020-01-14 00:45

公平會看大聯大收購文曄爭議 尚未理出頭緒

2020-01-13 23:52

公平會態度…大聯大、文曄攻防關鍵

2020-01-13 23:48

台灣之星 結盟中嘉大股東

2020-01-13 23:19

5G標金衝1,270億…加速機制變撞牆加價 業者喊心痛

2020-01-13 23:13

林百里憂心：台灣競標這麼貴 誰來埋單？

2020-01-13 23:12

台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

2020-01-13 21:36

科技業男女失衡 Verizon Media董事總經理鄒開蓮：天花板還在

2020-01-13 16:02

童子賢期許新政府多包容 資源配置要正確

2020-01-13 15:55

宏達電、倫敦大學金匠學院、Admix合作VIVE開發者大賽

2020-01-13 15:34

NCC去年11月通訊消費申訴 連線品質不佳居首位

2020-01-13 14:39

面板業拚轉型！友達射3箭 攻「場域經濟」

2020-01-13 14:33

Micro LED高端需求看熱

2020-01-13 14:33

統新去年營收年增34.1% 創新高

2020-01-13 14:33

5G浪潮熱 交換器訂單看夯

2020-01-13 14:33

勤誠上半年營收 挑戰雙位數成長

2020-01-13 14:33

台積周四法說 法人估今年資本支出逾120億美元

2020-01-13 14:33

電動車電子大廠突打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 14:19

5G競標選後續飆 標金已至1233.37億元

2020-01-13 12:02

記憶體模組廠十銓 今年全年營收將挑戰新高

2020-01-13 11:44

CIS傳漲價產能擴倍增 後段封裝同欣電勝麗吃補

2020-01-13 10:59

郭明錤預測今年5款新iPhone H2新款出貨上看8,500萬支

2020-01-13 10:17

童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代」

2020-01-13 10:17

法人：台積電可望獨拿蘋果5奈米處理器訂單

2020-01-13 10:04

工具機景氣見曙光 上銀亞德客-KY一度創波段高

2020-01-13 09:58

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10

交大光電博士赴美國臉書實習 四個月賺逾一桶金

2020-01-14 10:13

全台突破千家店 八方雲集拚當鍋貼第一股

2020-01-13 23:51

中火2許可證遭撤 台電：3月後供電恐亮黃燈

2020-01-13 17:22

哈日族快衝！日圓改寫14個月以來新低

2020-01-14 11:40

台積為強化對美溝通 延攬英特爾前遊說超級大將

2020-01-14 00:59

北捷老總換人當 顏邦傑退休改沈志藏接手

2020-01-13 16:08

5G標金飆天價 林百里：全球最貴誰來買單

2020-01-14 00:39

經濟解析／陸客縮、國旅貴、日搶一條龍 台灣觀光四大隱憂

2020-01-14 10:01

央行放手 台幣升到2字頭

2020-01-13 23:39

大陸法令限制？新光金旗下元富證券西進計畫突喊卡

2020-01-14 03:01

銀行搶美元 競推高利定存

2020-01-13 23:31

華爾街日報：不必北京同意 台灣經濟可持續成長

2020-01-14 09:03

素食者有福了！八方雲集新蔬食水餃鍋貼一顆6元

2020-01-14 10:19

六大壽險去年淨值增逾7658億元 有利今年配息股東吃補

2020-01-13 20:27

台積新副總裁何許人也？深耕華府 任職美國國會山莊17年

2020-01-14 00:57

面板業拚轉型！友達射3箭 攻「場域經濟」

2020-01-13 14:33

台灣之星標5G 引進中嘉大股東宏泰集團及郭冠群助拳

2020-01-13 16:53

六大壽險淨值 激增8,356億

2020-01-13 23:57

台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

2020-01-13 21:36

中美脫鉤已成趨勢 學者：台灣要選邊

2020-01-14 02:18

影／恭喜發財！多家銀行開始提供發財金、水 你拿到了嗎？

2020-01-13 16:29

勞動部調查勞工加班狀況 這個行業最常被A加班費

2020-01-14 12:42

林百里憂心：台灣競標這麼貴 誰來埋單？

2020-01-13 23:12

台商回流 明後年用電量大增

2020-01-14 00:41

公平會看大聯大收購文曄爭議 尚未理出頭緒

2020-01-13 23:52

5G標金衝1,270億…加速機制變撞牆加價 業者喊心痛

2020-01-13 23:13

Micro LED高端需求看熱

2020-01-13 14:33

5G競標續飆標金逼近1300億 一舉成為世界第3高

2020-01-14 12:21

總統選前之夜飛行夾克 宏遠送員工當幸運小物

2020-01-14 11:47

八方雲集董座許銘銓 從基層變老闆

2020-01-13 23:46

無人載具成熟 台電導入「無人機」進行電塔智慧巡檢

2020-01-13 16:10

最「本土」的外商CEO黃麗燕 輸在起跑點也不畏懼

2020-01-14 09:22

小資、頂客、三明治族 如何運用年終獎金樂活退休？

2020-01-13 15:15

日圓換匯創逾一年新低 緩半個月多換新台幣近800元

2020-01-14 12:09

台灣之星 結盟中嘉大股東

2020-01-13 23:19

台積周四法說 法人估今年資本支出逾120億美元

2020-01-13 14:33

新台幣先貶後升 早盤站上29.8字頭

2020-01-14 09:22

廣達 加碼注資泰國廠

2020-01-14 00:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top