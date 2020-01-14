群創力拚跨出低潮 要打「3B」戰略

群創跟奇景子公司Emza齊力開發「WiseEye智能視覺解決方案」。記者蔡銘仁／攝影 分享 facebook

面板廠群創（3481）度過去年低谷，今年在面板景氣有所起色之際，力求振作，總經理楊柱祥喊出「3B」戰略，首要建立好團隊（Build up excellent team），確保人才；其次為建立好品質（Build up with Good Quality），期許靠著品質，創造差異化；前兩個條件備齊，最後再著力拓展市場（Business development）。

群創建立品質，「智能製造」是其中一項利器，其發展自動化至今約12年，並結合AI（人工智慧）、大數據等應用，做到Zero Touch關燈工廠，員工人數已從13.6萬人降至5.8萬；投資30億元，回收約36億元；筆電產線自動化比例逾八成為最高，其次為手機。接著下一階段，彈性生產為群創致力發展的方向。

楊柱祥表示，去年遇到產業極度供過於求的逆風，中國大陸擴產造成產業失衡，韓國面臨成本競爭力不佳減產，如何迎風而上、順利度過艱困的一年，是一大課題，群創做的是「優化產品組合」，基於高彈性不同產品的快速移轉，把技術跟產能做「平台化」轉置，快速高彈性利用客戶產品生命周期，在不同季度、不同狀況移轉產能，讓價值往上提升。

去年，面板產業面臨逆風，第3季底開始吹「減產風」，但觀察群創整體出貨量，並未顯著減少，第4季大尺寸出貨量3,258萬片，中小尺寸7,418萬片，甚至較第3季成長。

群創董事長洪進揚直言，群創能在這波減產潮中，維持營收及出貨量，正是產品價值力的展現，往這個方向轉動的方針不變，今年整體量未必成長，但對高端產品繼續成長有信心。