凱擘董座鄭俊卿：5G消費者需求可能提早到來

台灣有線寬頻產業協會理事長暨凱擘董事長鄭俊卿今（14）日參加2020通訊傳播前瞻與挑戰研討會，鄭俊卿認為，從有線電視產業來看5G，B2C（消費者）市場可能會提早到來。

鄭俊卿去年才剛卸任台灣大哥大總經理職務，轉任凱擘董事長，對於電信及有線電視產業都有多年經驗。

現在台灣五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信正在競標5G頻譜，今日上午暫時的標金額衝上1,296.69億元，也讓各界關心未來5G的商業模式如何獲利。

鄭俊卿表示，過去市場普遍認為，如果5G要大量鋪設一定得是2C（消費者）的市場成熟，如果只靠2B（企業）、2G（政府）市場，無法支撐大量的網路涵蓋。

鄭俊卿認為，原本預期5G的消費端市場發酵比較晚，但現在從有線電視產業來看5G的B2C市場可能不這麼悲觀，還可能提早到來，因為5G帶起整個通訊產業跟產業鏈都有很大變化，而匯流時代來臨，行動跟有線寬頻網路進行匯流，電信跟有線電視產業匯流等兩大趨勢，將帶領消費者市場不僅可以期待，還可能提早到來。

鄭俊卿表示，電信跟有線電視產業匯流，將帶動合併跟策略結盟的趨勢，現在凱擘跟台灣大哥大策略結盟，中嘉及遠傳也展開策略合作。

鄭俊卿認為，行動寬頻跟有線寬頻會結合有兩個大原因，首先5G缺點是室內涵蓋率差，進入家中無法用終端設備，因此未來手持裝置像是智慧手機在室外使用5G行動網路，進入室內手機會自動切到無線網路，就是以有線寬頻來連線。

此外，鄭俊卿認為，市場認為5G的B2C應用以遊戲跟影音為主，但相關應用在室內使用的情境遠比在戶外來得多，因此國際公司蘋果及Google也積極將是場目標移往家庭市場。

進入5G時代，鄭俊卿認為，除了網路匯流，行動跟有線寬頻服務匯流服務也會匯流，終端設備匯流，通路匯流，走到產業匯流，而迎向匯流時代，法規也要匯流。

鄭俊卿表示，服務匯流已經展開，網路匯流則將鎖定在核心網路的匯流，5G採用SA核心網路將成為一朵雲，有線電視核心網路也將雲端化，未來服務匯流也可望成為一朵雲，以軟體來區隔功能性。

另一方面，鄭俊卿表示，通路已經開始匯流，台灣大哥大跟凱擘在通路上開始合作，中嘉跟遠傳近期在網路跟通路上也已經開始合作，相信中華電信很快也會跟上腳步。

而最後的法規匯流，鄭俊卿認為，台灣是個小國家，小國家要有大策略，電信跟有線電視都是資本密集產業，要培養旗艦企業，未來電信跟有線電視扮演IaaS跟PaaS的角色，就是做好基礎建設跟平台端的角色，讓新創業者可以在電信跟有線電視平台上蓬勃發展，但在產業匯流之前，法規要先匯流，黨政軍退出媒體一股都不能有，但是政府基金對於產業內大公司都有持股，要求政府基金對於產業一股都不能有，反而對於產業是一種束縛，期望未來法規，可以拉齊跟統一管制。