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安馳高階整合方案放量出貨 今年業績有望成長

2020-01-14 11:27經濟日報 記者張瑞益／即時報導

安馳科技（3528）去年推出的雲端與邊緣運算整合、5G高速傳輸及人工智慧物聯網（AIoT）產品等高階整合方案出貨量明顯增加，帶動ADI與賽靈思（Xilinx）兩大代理產品線銷售業績均較去年同期成長四成以上，在高階整合方案今年可望持續出貨成長下，該公司今年業績表現樂觀。

安馳表示，在賽靈思（Xilinx）代理產品線方面，公司去年起主攻雲端運算、5G高速網路傳輸及邊緣運算等高階應用市場。

其中，在雲端運算加值服務的市場方面，隨5G傳輸技術快速發展，美國與中國網路龍頭大廠紛紛加速超大型資料中心的建置計劃，賽靈思可程式邏輯晶片（FPGA）產品線，已成功切入大型資料中心的雲端運算供應鏈，FPGA整合方案出貨量比重提升，帶動Xilinx產品線2019年整體出貨量較2018年同期增加約一成。

安馳表示，在5G高速傳輸方面，公司整合Xilinx的FPGA及2019年開始代理，業界第一個可支援5G傳輸的整合性射頻晶片（RFSOC），為客戶導入5G通訊及國防航太等高階應用市場，目前與客戶進行產品的可靠度測試及認證，預計今年第三季開始放量出貨，公司未來將進一步拓展5G全頻域系列的通訊應用方案產品，進一步優化公司產品組合。

安馳對未來展望持審慎樂觀的看法，主要在於該公司近期調整產品策略，將主要代理產品升級為整合方案，聚焦人工智慧物聯網（AIoT）、雲端與邊緣運算、及5G傳輸等三大新興應用領域，公司整體出貨量穩健成長，有效降低電子產業淡旺季及國際市場變化對公司營運的影響，公司未來將進一步研發推出結合軟硬體的客製化整合方案，除深耕工控自動化領域外，並可望拓展至車載、金融及國防等更高技術門檻應用市場，為公司中長期營運再添成長動能。

5G雲端運算安馳

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