台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

台積電。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台積電新延攬的副總裁克里夫蘭（Peter Cleveland）長期深耕華府，包括國會山莊任職17年，以及在英特爾任職逾十年間，擔任對美國政府公共政策的主要聯絡人，擁有豐富的遊說經驗。

克里夫蘭是維吉尼亞克萊恩市人，他在2008年辭去加州參議員芬斯坦（Dianne Feistein）辦公室主任後加入英特爾。他說，從立法人員轉戰華府代表需要調適，「[（我）在國會山莊]已有17個年頭。英特爾專注於正確的議題。它吸引了我。我才剛剛起步，還在學習工作」。

1988年大學畢業後，克里夫蘭前往前民主籍維吉尼亞州長洛伯（Chuck Robb）開設的律師事務所求職，當時洛正要展開參議員競選活動。在洛伯當選參議員後，克里夫蘭擔任他的幕僚長達12年。他在2004年投效加州參議員芬斯坦，後來升任辦公室主任，在加入英特爾前總共為芬斯坦效力五年。

克里夫蘭在英特爾擔任法律及政策集團副總裁，負責建立有利的法律、監管法規及市場規則與政策，以使該公司的全球事業能成功。他還擔任英特爾對外國政府、監管機構，以及美國國會與川普政府的公共政策聯絡人。

在金融危機後，他為英特爾遊說國會，希望讓外國學生在畢業後能更容易在美國居留，使英特爾能招攬優秀人才。他說，直接與國會議員會面是最好的方法，可以教育他們關於哪些政策步驟會鼓勵創新，至少從英特爾的角度來看。 他說，以英特爾在微處理器市場上的主導地位，國會議員們非常願意接受他的意見。

克利夫蘭還曾耗費數個月時間與美國國會議員及歐巴馬政府官員接觸，討論聯邦貿易委員會（FTC）對英特爾提起的反托辣斯訴訟，政府指控英特爾從事反競爭行為。英特爾在2010年8月和解此案，但沒有承認有任何不當行為。

克里夫蘭說：「我們為推動政策制定所做的努力有助於創新並幫助消費者。 」「我也許是一個遊說者，但我從事的問題對全國都有影響。」

他說，良好的溝通技巧和願意採取主動，對他在英特爾的成功至關重要。他說：「經驗甚有助益，能知道國會議員的想法，能夠理解不同的觀點。」