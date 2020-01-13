親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

外媒關注台灣大選結果 台灣親美遠中大勢已定

「為何國人不再信任國民黨？」江啟臣籲所有中常委總辭

台積電新任副總裁克里夫蘭 華府遊說高手

2020-01-13 21:36經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片
分享
台積電新延攬的副總裁克里夫蘭（Peter Cleveland）長期深耕華府，包括國會山莊任職17年，以及在英特爾任職逾十年間，擔任對美國政府公共政策的主要聯絡人，擁有豐富的遊說經驗。

克里夫蘭是維吉尼亞克萊恩市人，他在2008年辭去加州參議員芬斯坦（Dianne Feistein）辦公室主任後加入英特爾。他說，從立法人員轉戰華府代表需要調適，「[（我）在國會山莊]已有17個年頭。英特爾專注於正確的議題。它吸引了我。我才剛剛起步，還在學習工作」。

1988年大學畢業後，克里夫蘭前往前民主籍維吉尼亞州長洛伯（Chuck Robb）開設的律師事務所求職，當時洛正要展開參議員競選活動。在洛伯當選參議員後，克里夫蘭擔任他的幕僚長達12年。他在2004年投效加州參議員芬斯坦，後來升任辦公室主任，在加入英特爾前總共為芬斯坦效力五年。

克里夫蘭在英特爾擔任法律及政策集團副總裁，負責建立有利的法律、監管法規及市場規則與政策，以使該公司的全球事業能成功。他還擔任英特爾對外國政府、監管機構，以及美國國會與川普政府的公共政策聯絡人。

在金融危機後，他為英特爾遊說國會，希望讓外國學生在畢業後能更容易在美國居留，使英特爾能招攬優秀人才。他說，直接與國會議員會面是最好的方法，可以教育他們關於哪些政策步驟會鼓勵創新，至少從英特爾的角度來看。 他說，以英特爾在微處理器市場上的主導地位，國會議員們非常願意接受他的意見。

克利夫蘭還曾耗費數個月時間與美國國會議員及歐巴馬政府官員接觸，討論聯邦貿易委員會（FTC）對英特爾提起的反托辣斯訴訟，政府指控英特爾從事反競爭行為。英特爾在2010年8月和解此案，但沒有承認有任何不當行為。

克里夫蘭說：「我們為推動政策制定所做的努力有助於創新並幫助消費者。 」「我也許是一個遊說者，但我從事的問題對全國都有影響。」

他說，良好的溝通技巧和願意採取主動，對他在英特爾的成功至關重要。他說：「經驗甚有助益，能知道國會議員的想法，能夠理解不同的觀點。」

英特爾公共政策台積電

延伸閱讀

台積電聘請英特爾前遊說主管 處理美中貿易緊張

超微壯膽 祥碩漲停創723元新天價

超微助陣 祥碩股價攀上歷史新高

CES／英特爾多管齊下搶攻桌機

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

宏達電、倫敦大學金匠學院、Admix合作VIVE開發者大賽

2020-01-13 15:34

科技業男女失衡 Verizon Media董事總經理鄒開蓮：天花板還在

2020-01-13 16:02

童子賢期許新政府多包容 資源配置要正確

2020-01-13 15:55

NCC去年11月通訊消費申訴 連線品質不佳居首位

2020-01-13 14:39

面板業拚轉型！友達射3箭 攻「場域經濟」

2020-01-13 14:33

Micro LED高端需求看熱

2020-01-13 14:33

統新去年營收年增34.1% 創新高

2020-01-13 14:33

5G浪潮熱 交換器訂單看夯

2020-01-13 14:33

勤誠上半年營收 挑戰雙位數成長

2020-01-13 14:33

台積周四法說 法人估今年資本支出逾120億美元

2020-01-13 14:33

電動車電子大廠突打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 14:19

5G競標選後續飆 標金已至1233.37億元

2020-01-13 12:02

記憶體模組廠十銓 今年全年營收將挑戰新高

2020-01-13 11:44

CIS傳漲價產能擴倍增 後段封裝同欣電勝麗吃補

2020-01-13 10:59

郭明錤預測今年5款新iPhone H2新款出貨上看8,500萬支

2020-01-13 10:17

童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代」

2020-01-13 10:17

法人：台積電可望獨拿蘋果5奈米處理器訂單

2020-01-13 10:04

工具機景氣見曙光 上銀亞德客-KY一度創波段高

2020-01-13 09:58

鴻海設富智捷 強攻車電

2020-01-13 00:30

鴻海對岸廠區 招「小時工」

2020-01-13 00:30

三星新機來了 台系鏈吃補

2020-01-13 00:28

蘋果平價機種 3月亮相

2020-01-13 00:27

TWS熱賣 美律、康控沾光

2020-01-13 00:27

台積5奈米良率 突破八成

2020-01-12 23:20

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

勞保年金破產在即 蔡政府連任如何拆彈成功？

2020-01-12 22:07

台積5奈米良率 突破八成

2020-01-12 23:20

基本工資漲到3萬不好嗎？ 網酸：看看隔壁慘況

2020-01-13 18:44

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10

顛覆想像…熟齡族使用行動支付 去年大爆發

2020-01-13 00:23

鴻海設富智捷 強攻車電

2020-01-13 00:30

台幣狂升趁現在 一銀推快閃美元定存利率2.1％

2020-01-13 12:21

光陽機車銷量 拚21連霸

2020-01-12 23:17

中信銀去年獲利創新高 年終最好的超過20個月

2020-01-13 12:19

三星新機來了 台系鏈吃補

2020-01-13 00:28

中火2許可證遭撤 台電：3月後供電恐亮黃燈

2020-01-13 17:22

TWS熱賣 美律、康控沾光

2020-01-13 00:27

電動機車搶市 關鍵在電池

2020-01-12 23:14

北捷老總換人當 顏邦傑退休改沈志藏接手

2020-01-13 16:08

新台幣開盤走升 站上29字頭

2020-01-13 09:12

外資匯入助攻謝票行情 台幣再飆升逾1角挑戰29.9元關卡

2020-01-13 11:10

春節換新鈔 16日起跑

2020-01-12 23:49

法人：台積電可望獨拿蘋果5奈米處理器訂單

2020-01-13 10:04

蘋果平價機種 3月亮相

2020-01-13 00:27

從大聯大公開收購文曄案論資本市場法制

2020-01-13 10:14

產業界給蔡總統的建言 李育家：恢復兩岸對話

2020-01-13 09:58

公股行庫人事 傳有新一波調整

2020-01-12 23:49

郭明錤預測今年5款新iPhone H2新款出貨上看8,500萬支

2020-01-13 10:17

選後觀光股綠油油 高雄概念股打回原形

2020-01-13 10:38

蔡明興看景氣 今年應該會不錯

2020-01-12 23:20

銀行搶送發財金、開運水 快來沾喜氣

2020-01-13 01:09

台灣之星標5G 引進中嘉大股東宏泰集團及郭冠群助拳

2020-01-13 16:53

鴻海對岸廠區 招「小時工」

2020-01-13 00:30

名家觀點／激情過後 把握台灣產業升級契機

2020-01-13 02:50

公股銀 今年力拚四大KPI

2020-01-12 23:51

「錢要自己賺」 企業搶推自家支付

2020-01-13 00:28

童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代」

2020-01-13 10:17

熟齡族採用行動支付 暴增

2020-01-12 23:51

六大壽險去年淨值增逾8,000億元 有利今年配息股東吃補

2020-01-13 20:27

影／恭喜發財！多家銀行開始提供發財金、水 你拿到了嗎？

2020-01-13 16:29

大選過後…修財劃法、廢印花稅 難度高

2020-01-12 23:34

無人載具成熟 台電導入「無人機」進行電塔智慧巡檢

2020-01-13 16:10

私校退撫儲金投資績效優異 去年積極型報酬率19.41%

2020-01-13 13:30

策略經營／江榮原…鄉村蓋廠 做大田邊經濟

2020-01-12 23:05

零售業推自家支付 三關鍵

2020-01-12 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top