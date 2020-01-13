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北捷取消8折票祭新優惠 新北交通局長：沒理由反對

精誠 捐助臺師大夢想贊助金300萬元

2020-01-13 19:40經濟日報 記者何佩儒／即時報導

精誠（6214）今天宣布，與國立臺灣師範大學首度合作，在2020奧運年攜手發起My Dream Program，並提供夢想贊助金300萬元，捐助予臺師大競技體操、射箭及男子甲組籃球代表隊隊員，作為參賽訓輔相關經費、獎助金等，同時也用於鼓勵臺師大學子勇敢追夢、跨出臺灣參與短期學習計劃。

因應即將來臨的2020東京奧運，為參加東奧的臺灣好手們加油，精誠連結整合生態圈夥伴，與臺師大合作，由精誠透過擅長的數據力與軟體力，並連結新創公司雲守護安控Beseye獨家的AI人體骨幹分析技術，以及精準的INBODY身體質量測量與數據分析視覺化軟體Tableau，從內在身體質量到外在訓練安排，協助教練深入瞭解個別運動員的情況，提升運動員表現。

精誠表示，精誠的數據科學家透過與臺師大體操教練團隊提供的insight，合作開發「運動員的一天」系統平臺，輔助教練掌握每位選手的訓練狀況；同時透過精準的INBODY身體質量測量，搭配數據分析軟體Tableau，交叉分析選手的四肢肌肉分析、體脂肪率等身體質量數據，協助教練調整每位選手專屬的訓練菜單；此外也連結新創公司雲守護安控Beseye獨家AI人體骨幹分析技術，分析體操選手的肢體動作，協助精確修正動作正確性。未來在收集更多數據後可建構更成熟的AI訓練模型，可望納入預測機制，搭配影像分析，協助教練與選手調整動作角度，持續優化表現。

精誠並針對臺師大學子募集15個年輕夢想，撰寫夢想提案經審核通過後，就可以獲得補助參與國際志工、壯遊體驗、短期出國交換、國際會議、培訓研習等追夢之旅，藉此找到自我價值與新的學習方向。

精誠總經理林隆奮表示，透過與臺師大合作，期待持續發揮社會影響力，幫助臺灣選手拿下好成績，並鼓勵學子勇於追夢，帶來正向改變力量。

精誠集團並首度針對運動生態圈，連結運動與科技，於16日在臺師大體育館舉辦「Power of X，善變力」運動生態大展，邀請運動科技與運動健康休閒生態圈相關廠商參展，展示資訊科技如何為運動創新加值，以數據力與軟體力打造更符合消費者需求的運動產品與服務。

精誠資訊／提供
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