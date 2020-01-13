台灣之星標5G 引進中嘉大股東宏泰集團及郭冠群助拳

台灣之星近日正積極參與台灣5G頻譜競標，競標就宣示，獲得大股東頂新集團支持，已經籌好170億元資金，隨著5G標金持續飆高，台灣之星董事會通過透過私募案，引進台灣第二大有線電視多系統營運商中嘉的大股東，成為新策略股東。

台灣之星董事會通過引進策略合作夥伴達勝壹甲壹投資、銓陞投資、璽兆投資等，其中達勝壹甲壹負責人就是中嘉董事長郭冠群，銓陞投資、璽兆投資則為中嘉最大股東的宏泰集團旗下轉投資公司。

台灣之星此次私募股數為1.62億股，得私募額度為不超過90億元額度發行私募普通股，台灣之星表示為因應營運建置所需資金，擬採現金增資發行普通股、現金增資私募普通股或現金增資私募特別股、私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債方式合計於不超過新台幣90億元額度內籌募資金，擬提請股東臨時會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配辦理。

業界人士分析，近期5G暫時得標金已經衝上1,270.9億元，3.5GHz熱門頻段每單位（10M）暫時得標金來到46.63億元，台灣之星在此波5G頻譜競標中，想要拿下至少40M的頻寬，總金額已經來到186.52億元，台灣之星引進中嘉大股東，對於5G頻譜競標銀彈資源大有幫助。

此外，中嘉及台灣之星近期積極策略合作，此次，台灣之星與中嘉大股東進行股權上合作，未來雙方合作可望更緊密。