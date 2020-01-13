親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

打倒騙子獨裁者? 伊朗「誤擊謊言」激起的反政府大抗爭

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

台灣之星標5G 引進中嘉大股東宏泰集團及郭冠群助拳

2020-01-13 16:53經濟日報 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣之星近日正積極參與台灣5G頻譜競標，競標就宣示，獲得大股東頂新集團支持，已經籌好170億元資金，隨著5G標金持續飆高，台灣之星董事會通過透過私募案，引進台灣第二大有線電視多系統營運商中嘉的大股東，成為新策略股東。

台灣之星董事會通過引進策略合作夥伴達勝壹甲壹投資、銓陞投資、璽兆投資等，其中達勝壹甲壹負責人就是中嘉董事長郭冠群，銓陞投資、璽兆投資則為中嘉最大股東的宏泰集團旗下轉投資公司。

台灣之星此次私募股數為1.62億股，得私募額度為不超過90億元額度發行私募普通股，台灣之星表示為因應營運建置所需資金，擬採現金增資發行普通股、現金增資私募普通股或現金增資私募特別股、私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債方式合計於不超過新台幣90億元額度內籌募資金，擬提請股東臨時會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配辦理。

業界人士分析，近期5G暫時得標金已經衝上1,270.9億元，3.5GHz熱門頻段每單位（10M）暫時得標金來到46.63億元，台灣之星在此波5G頻譜競標中，想要拿下至少40M的頻寬，總金額已經來到186.52億元，台灣之星引進中嘉大股東，對於5G頻譜競標銀彈資源大有幫助。

此外，中嘉及台灣之星近期積極策略合作，此次，台灣之星與中嘉大股東進行股權上合作，未來雙方合作可望更緊密。

台灣之星股東臨時會中嘉

延伸閱讀

NCC去年11月通訊消費申訴 連線品質不佳居...

遠傳攜中嘉 攻數位匯流

業界提六套劇本…煞住5G競標失速列車

OTT來勢洶洶 中嘉備三支箭迎戰

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

童子賢期許新政府多包容 資源配置要正確

2020-01-13 15:55

科技業男女失衡 Verizon Media董事總經理鄒開蓮：天花板還在

2020-01-13 16:02

電動車電子大廠突打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 14:19

NCC去年11月通訊消費申訴 連線品質不佳居首位

2020-01-13 14:39

面板業拚轉型！友達射3箭 攻「場域經濟」

2020-01-13 14:33

Micro LED高端需求看熱

2020-01-13 14:33

統新去年營收年增34.1% 創新高

2020-01-13 14:33

5G浪潮熱 交換器訂單看夯

2020-01-13 14:33

勤誠上半年營收 挑戰雙位數成長

2020-01-13 14:33

台積周四法說 法人估今年資本支出逾120億美元

2020-01-13 14:33

5G競標選後續飆 標金已至1233.37億元

2020-01-13 12:02

記憶體模組廠十銓 今年全年營收將挑戰新高

2020-01-13 11:44

CIS傳漲價產能擴倍增 後段封裝同欣電勝麗吃補

2020-01-13 10:59

郭明錤預測今年5款新iPhone H2新款出貨上看8,500萬支

2020-01-13 10:17

童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代」

2020-01-13 10:17

法人：台積電可望獨拿蘋果5奈米處理器訂單

2020-01-13 10:04

工具機景氣見曙光 上銀亞德客-KY一度創波段高

2020-01-13 09:58

鴻海設富智捷 強攻車電

2020-01-13 00:30

鴻海對岸廠區 招「小時工」

2020-01-13 00:30

三星新機來了 台系鏈吃補

2020-01-13 00:28

蘋果平價機種 3月亮相

2020-01-13 00:27

TWS熱賣 美律、康控沾光

2020-01-13 00:27

台積5奈米良率 突破八成

2020-01-12 23:20

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

勞保年金破產在即 蔡政府連任如何拆彈成功？

2020-01-12 22:07

台積5奈米良率 突破八成

2020-01-12 23:20

富邦金尾牙 董座蔡明興：年終獎金中位數6~7個月以上

2020-01-12 17:32

顛覆想像…熟齡族使用行動支付 去年大爆發

2020-01-13 00:23

鴻海設富智捷 強攻車電

2020-01-13 00:30

台幣狂升趁現在 一銀推快閃美元定存利率2.1％

2020-01-13 12:21

三星新機來了 台系鏈吃補

2020-01-13 00:28

光陽機車銷量 拚21連霸

2020-01-12 23:17

中信銀去年獲利創新高 年終最好的超過20個月

2020-01-13 12:19

TWS熱賣 美律、康控沾光

2020-01-13 00:27

新台幣開盤走升 站上29字頭

2020-01-13 09:12

電動機車搶市 關鍵在電池

2020-01-12 23:14

央行放手了！新台幣匯率收盤價重現「29」字頭

2020-01-13 16:10

外資匯入助攻謝票行情 台幣再飆升逾1角挑戰29.9元關卡

2020-01-13 11:10

法人：台積電可望獨拿蘋果5奈米處理器訂單

2020-01-13 10:04

蘋果平價機種 3月亮相

2020-01-13 00:27

產業界給蔡總統的建言 李育家：恢復兩岸對話

2020-01-13 09:58

春節換新鈔 16日起跑

2020-01-12 23:49

董座蔡明興尾牙致詞 2019富邦金創下八大紀錄

2020-01-12 17:53

蔡明興看景氣 今年應該會不錯

2020-01-12 23:20

從大聯大公開收購文曄案論資本市場法制

2020-01-13 10:14

選後觀光股綠油油 高雄概念股打回原形

2020-01-13 10:38

郭明錤預測今年5款新iPhone H2新款出貨上看8,500萬支

2020-01-13 10:17

公股行庫人事 傳有新一波調整

2020-01-12 23:49

銀行搶送發財金、開運水 快來沾喜氣

2020-01-13 01:09

鴻海對岸廠區 招「小時工」

2020-01-13 00:30

名家觀點／激情過後 把握台灣產業升級契機

2020-01-13 02:50

「錢要自己賺」 企業搶推自家支付

2020-01-13 00:28

公股銀 今年力拚四大KPI

2020-01-12 23:51

童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代」

2020-01-13 10:17

談兩岸關係 蔡明興：選後是展開與大陸對話的好時機

2020-01-12 18:23

熟齡族採用行動支付 暴增

2020-01-12 23:51

針對網路煽動性負面言論 逸達聲明：不排除提告

2020-01-12 19:35

大選過後…修財劃法、廢印花稅 難度高

2020-01-12 23:34

期許新政府 蔡明興：財經、育嬰等政策應放寬

2020-01-12 18:13

零售業推自家支付 三關鍵

2020-01-12 23:51

5G競標選後續飆 標金已至1233.37億元

2020-01-13 12:02

新聞中的法律／網路創作的侵權問題

2020-01-12 22:34

公益出租人 享三大租稅優惠

2020-01-12 22:34

銀行發財金 大放送

2020-01-12 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top