宏達電、倫敦大學金匠學院、Admix合作VIVE開發者大賽

宏達電（2498）今(13)日宣布將攜手倫敦大學金匠學院資訊工程系、及經營AR/VR Pioneer網站的Admix公司，共同舉辦「倫敦VIVE開發者大賽」（London VIVE Developer Jam），預計1月24~26日登場，將開放產界與學界等各方面人士參加，由開發者就未來的混合實境（Mixed Reality，MR）進行創新實驗與嘗試。

宏達電表示，這次活動將在Goldsmiths St James Hatcham舉辦，參加者運用最新的VIVE硬體及眼球、手部和嘴唇追蹤等最新軟體開發套件（SDK），在遊戲、藝術實驗及企業問題解決方案等各種領域中去發展各式體驗，重新挑戰人們運用虛擬實境的方式以及人與人之間如何透過虛擬實境互動等。