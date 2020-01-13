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宏達電、倫敦大學金匠學院、Admix合作VIVE開發者大賽

2020-01-13 15:34經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今(13)日宣布將攜手倫敦大學金匠學院資訊工程系、及經營AR/VR Pioneer網站的Admix公司，共同舉辦「倫敦VIVE開發者大賽」（London VIVE Developer Jam），預計1月24~26日登場，將開放產界與學界等各方面人士參加，由開發者就未來的混合實境（Mixed Reality，MR）進行創新實驗與嘗試。

宏達電表示，這次活動將在Goldsmiths St James Hatcham舉辦，參加者運用最新的VIVE硬體及眼球、手部和嘴唇追蹤等最新軟體開發套件（SDK），在遊戲、藝術實驗及企業問題解決方案等各種領域中去發展各式體驗，重新挑戰人們運用虛擬實境的方式以及人與人之間如何透過虛擬實境互動等。

宏達電說，這次活動將從星期五開始一直進行到星期日，第一天晚上將召開專屬研討會，邀請Tobii、Sky VR Studios、FundamentalVR及位於倫敦的遊戲開發商Maze Theory等經驗豐富的開發者、藝術家與設計師與大家進行互動；緊接著區分團隊，在周六、周日兩天進行黑客松比賽，星期日傍晚將宣布贏家。

宏達電、倫敦大學金匠學院與Admix攜手，「倫敦VIVE開發者大賽」月底開跑。(...
宏達電、倫敦大學金匠學院與Admix攜手，「倫敦VIVE開發者大賽」月底開跑。(圖:宏達電提供)
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宏達電倫敦VR

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