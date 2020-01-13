記憶體模組廠十銓 今年全年營收將挑戰新高

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布12月營收6.02億元，較2018年同期成長4.27%，去年第4季單季營收18.56億元，較上季成長19%，2019全年合併營收69.03億元。

持續透過電競產品搶攻市佔的操作策略，讓十銓一整年交出亮麗的業績表現，隨著2020年5G議題持續發酵，各項應用與需求可望帶來爆炸性成長，十銓已做好準備迎接今年新一輪的競爭，該公司今年將挑戰全年營收再創歷史新高。

受惠於電競及SSD產品銷售量逆勢倍增，十銓總經理陳慶文表示：近期原廠幾次遭遇生產狀況，加上伺服器及5G手機的預期升溫，已經對合約價及現貨市場價產生影響，加上次世代主機內建儲存將全面轉向SSD的推波助瀾，陳慶文認為，今年的價格可望回到比較健康的狀況。

在考量需求增溫的情況下，十銓做足準備以維持既有通路客戶，並重整市場供應順序，持續擴大市場。同時，十銓積極佈局專利且持續專注電競、工控業務拓展，針對各市場進行戰略區分，並強化品牌形象與穩固忠實客群，致力提升品牌知名度及市佔。