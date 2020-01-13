郭明錤預測今年5款新iPhone H2新款出貨上看8,500萬支

天風國際證券分析師郭明錤預測今年蘋果將有5款iPhone機型，包括上半年1款4.7吋LCD機型，及下半年4款不同尺寸的OLED機型，且將同時發表支援mmWave的新iPhone與Sub-6GHz iPhone；由於5G iPhone開發較過去複雜，有利富智康集團的NRE；他預估新下半年新iPhone出貨量為8,000~8,500萬支，其中支mmWave版本的機型出貨占比為15~20%。

郭明錤最新報告指出，預期蘋果今年將發佈5款新iPhone機型，包括上半年新款4.7吋LCD機型、下半年新款5.4吋、6.1吋 (後置雙攝)、6.1吋 (後至三攝) 與6.7吋OLED機型，為縮短新iPhone發佈週期與增加新機型，蘋果需要EMS提供更多新產品開發資源。

郭明錤說，在鴻海集團中，富智康集團負責新產品開發，鴻海(2317)負責組裝與出貨，在iPhone新機型增加及發佈週期改變下，富智康集團的新iPhone NRE可望顯著受益。

郭明錤表示，蘋果將會在今年下半年同時發佈支援mmWave的新款iPhone與Sub-6GHz iPhone；由於5G iPhone分為Sub-6GHz與Sub-6GHz+mmWave機型，新機的開發複雜度更高，有利富智康集團的NRE；根據最新調查，Sub-6GHz+mmWave iPhone開發進度正如期進行，預計將在今年第3季末或第4季初出貨。

他預期，下半年新 iPhone的出貨量為8,000~8,500萬支，較 2019年iPhone 11系列的7,500萬支多， 支援mmWave版本的機型出貨占比為15~20%。