童子賢呼籲資源重配置 生技醫療產業「進口替代」

面對「2020台灣重新設定」主題，和碩董事長童子賢表示，台灣多年以來都有資源配置錯誤問題，如果有機會重新開機，應該在多方面重新檢討，比如農業、觀光、生技、文藝等領域，他舉例，台灣占全球人口比例達0.3%，但產業產值只占全球生技醫療0.15%，也就是表現落後，台灣為何不能「進口替代」！

天下雜誌今（13）日舉行2020「天下經濟論壇」，首場論壇主題為「2020台灣重新設定」，由台灣優視董事長李四端主持，包含和碩董事長童子賢、Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮、均一師資培育中心執行長藍偉瑩、屏東科大野生動物保育研究所副教授黃美秀參與討論。

童子賢表示，不會因為一場選舉翻轉社會所有問題，重新開機是上帝要不要給第二次機會。他說，資源配置正確會讓我們更有效率，或引領社會變更健康更好，把正確資源放正確地方，這就是管理。

童子賢認為，台灣社會有很擅長跟忽略的領域，都有資源配置錯誤傾向，如果有機會重新開機，應該在這些方面檢討。

童子賢說，台灣很擅長出口貿易，但好幾十年沒調整，現有政策是依照30、40年前的產業策略制定，並持續享受它給的紅利，但新的產業方向在哪？

童子賢舉例，台灣人口老化嚴重，帶來很多醫療健保需求，台灣曾在2018年很自豪宣布，生技產值達5千多億（約合美金170億），占全球生技產值比例約0.15%，相反台灣人口占全球0.3%，也就是表現落後。其實台灣有這麼龐大醫療健康需求，但生技醫療產品卻需要仰賴進口，台灣為何不能「進口替代」。

童子賢說，觀光也是一個可以改變方向，台灣每年出國人數達1,700萬，但相反來台觀光只有1,200萬人，台灣社會常常只歸咎內需太小、人口不足的問題，但荷蘭、瑞典都比我們小，觀光表現卻比我們好，這就是資源配置不足的問題，需要去找新方向。