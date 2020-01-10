親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

建碁：Q4暫估列6,000萬元投資損失

2020-01-10 22:50經濟日報 記者謝艾莉／台北即時報導

電腦品牌廠宏碁旗下系統廠建碁晚間公告，根據投資持有的創為公司初步提供的財務資訊，本公司財務單位初步評估對創為公司的投資價值恐有減損跡象，惟於本公司公告第4季自結損益表中，暫估列新台幣6,000萬元之投資損失。

建碁表示，本公司董事會通過，洽會計師針對本公司投資持有創為公司股份之價值進行相關查核，並於下次董事會提出相關報告。

建碁表示，本公司財務單位依據創為公司提供之資訊，初步自行預估投資損失金額約為新台幣3,000萬至6,000萬元，惟是否發生減損及確切減損金額為何，仍將洽會計師進行查核，並以會計師查核完竣以及本公司董事會通過之108年度財務報表相關數據為準，惟於本公司公告之第四季自結損益表中暫估列新台幣6,000萬元之投資損失。

同時建碁也公告，子公司建碁科技(中山)有限公司之營運優化與組織精簡計畫。

建碁表示，因應國際經貿環境等因素之影響，為兼顧轉型與策略發展，董事會今日通過電腦零組件製造及銷售

子公司建碁科技(中山)有限公司之營運優化與組織精簡計畫，透過計畫將調整自主生產製造與委外生產製

造比重，以優化營運成本。

建碁及子公司建碁科技(中山)有限公司將估列總計約新台幣6,350萬元之準備，作為執行移轉生產製造及組織

精簡等優化營運之費用準備，並將反映在108年度第四季財務報表中。

建碁表示，營運優化與組織精簡計畫執行後，預估將節省相關成本與費用每年計約新台幣3,600萬元，並可降低產能利用率波動之不確定性及對本公司財務與業務之影響。

宏碁昨日表示，去年建碁全年度營收17.26億元，有1.3%的年增幅。

新台幣宏碁

延伸閱讀

宏碁12月營收雙升 Q4電競產品出貨量成長兩...

宏碁發表輕薄筆電 攜手2大處理器廠商

宏碁更新Swift 3等機種 證實AMD將揭...

宏碁小金雞 展碁啟動IPO

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

紅色鏈來襲 緯創林憲銘：台代工廠至少還有3年領先優勢

2020-01-10 21:12

京元電子尾牙席開500桌 2019全年營收創歷史新高

2020-01-10 20:18

緯創尾牙有「三多」 年終、抽獎金額、頭獎都比2018多

2020-01-10 18:48

5G標金破1200億 5大電信選後再戰

2020-01-10 18:37

大立光林恩平：專利戰不排除走向和解

2020-01-10 15:50

去年獲利再創新高 大立光高階鏡頭地位難以撼動

2020-01-10 15:36

中揚光 傳獲美消費電子龍頭廠大單

2020-01-10 14:44

AR眼鏡拚爆發 台積電添補

2020-01-10 14:44

接棒鴻海半年 劉揚偉最重要的兩大任務

2020-01-10 11:31

量子點加盾牌 清華打造比「視網膜」更強的螢幕

2020-01-10 11:03

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:08

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:26

新一代機器人 消費電子展亮相

2020-01-10 03:28

創新思維／沉浸式體驗 觸動心靈

2020-01-10 00:37

5G競標未歇 傳有業者「釋善意」

2020-01-10 00:31

聯發科非手機晶片 三路進擊

2020-01-10 00:10

iPhone對陸出貨熱 帶旺台廠

2020-01-10 00:07

5G標金飆 逼近4G天價

2020-01-09 23:49

業界提六套劇本…煞住5G競標失速列車

2020-01-09 23:44

遠傳攜中嘉 攻數位匯流

2020-01-09 23:44

聯發科鎖定8K電視 卡位新商機

2020-01-09 23:31

蘋果服務業務大擴張 助攻iPhone銷量

2020-01-09 23:31

陸手機市場縮減 蘋果逆勢紅

2020-01-09 23:31

鴻海集團傳動員台幹返鄉投票？公司回應這樣說

2020-01-09 22:46

台積電真的很操嗎？徵才影片網友笑稱像「莒光園地」

2020-01-09 20:23

5G競標達1163億元 逼近4G標金紀錄

2020-01-09 17:47

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

王文淵加碼2萬元紅包 台塑集團整體年終獎金衝上五個月

2020-01-10 11:24

5G標競天價標煞不住 未來三輸誰是關鍵戰犯？

2020-01-10 09:44

美國無人機嚇到金正恩 謝金河：下個焦點華為首當其衝

2020-01-10 12:23

日圓兌台幣今天繼續在0.27 澳幣也有便宜可撿

2020-01-10 12:41

續探新低！時隔一週 換5萬台幣能多賺2942日圓

2020-01-10 12:51

聯發科非手機晶片 三路進擊

2020-01-10 00:10

iPhone對陸出貨熱 帶旺台廠

2020-01-10 00:07

陳冲：貿易出超大不是政績 是愚蠢的事

2020-01-10 16:22

台幣爆量 盤中又見2字頭

2020-01-09 23:52

台泥副董辜公怡 閃辭

2020-01-10 00:52

手搖飲50嵐投資3億元 在高雄新建全球營運總部

2020-01-10 17:32

5G飆上1188.77億 破4G首次競標天價

2020-01-10 12:08

接棒鴻海半年 劉揚偉最重要的兩大任務

2020-01-10 11:31

中鋼12月營收291.04億元 年減12.5%

2020-01-10 15:18

又有Line假訊息！施振榮辦公室發聲明澄清

2020-01-10 17:20

緯創尾牙有「三多」 年終、抽獎金額、頭獎都比2018多

2020-01-10 18:48

5G標金飆 逼近4G天價

2020-01-09 23:49

京元電子尾牙席開500桌 2019全年營收創歷史新高

2020-01-10 20:18

國泰金去年獲利638億元創歷史新高 國壽一枝獨秀

2020-01-10 18:35

5G競標未歇 傳有業者「釋善意」

2020-01-10 00:31

勞資爭議案件雇主敗訴 須補發各年度薪資明細

2020-01-10 01:18

陳冲看街口支付爭議 「進沙盒是唯一選擇」

2020-01-10 16:54

業界提六套劇本…煞住5G競標失速列車

2020-01-09 23:44

中揚光 傳獲美消費電子龍頭廠大單

2020-01-10 14:44

大立光林恩平：專利戰不排除走向和解

2020-01-10 15:50

提供電子帳簿 可豁免查帳

2020-01-10 01:18

5G標金破1200億 5大電信選後再戰

2020-01-10 18:37

上市櫃金控2019全年大賺近3500億 創新高

2020-01-10 21:24

建案換起造人 兩情形免契稅

2020-01-10 01:17

新一代機器人 消費電子展亮相

2020-01-10 03:28

主打「保證收益」 街口託付寶恐胎死腹中

2020-01-10 01:08

華南產董座 凃志佶升任

2020-01-10 01:12

紅色鏈來襲 緯創林憲銘：台代工廠至少還有3年領先優勢

2020-01-10 21:12

量子點加盾牌 清華打造比「視網膜」更強的螢幕

2020-01-10 11:03

台泥邀統一超合作…羅董5分鐘點頭

2020-01-09 23:54

AR眼鏡拚爆發 台積電添補

2020-01-10 14:44

林百里：AI驅動金融科技、導致中型公司被大型公司吃掉

2020-01-10 15:54

特殊學名藥廠美時 2019全年營收創新高

2020-01-10 14:55

去年獲利再創新高 大立光高階鏡頭地位難以撼動

2020-01-10 15:36

緯創尾牙 林憲銘：2019獲利成長可期

2020-01-10 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top