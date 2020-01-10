建碁：Q4暫估列6,000萬元投資損失

電腦品牌廠宏碁旗下系統廠建碁晚間公告，根據投資持有的創為公司初步提供的財務資訊，本公司財務單位初步評估對創為公司的投資價值恐有減損跡象，惟於本公司公告第4季自結損益表中，暫估列新台幣6,000萬元之投資損失。

建碁表示，本公司董事會通過，洽會計師針對本公司投資持有創為公司股份之價值進行相關查核，並於下次董事會提出相關報告。

建碁表示，本公司財務單位依據創為公司提供之資訊，初步自行預估投資損失金額約為新台幣3,000萬至6,000萬元，惟是否發生減損及確切減損金額為何，仍將洽會計師進行查核，並以會計師查核完竣以及本公司董事會通過之108年度財務報表相關數據為準，惟於本公司公告之第四季自結損益表中暫估列新台幣6,000萬元之投資損失。

同時建碁也公告，子公司建碁科技(中山)有限公司之營運優化與組織精簡計畫。

建碁表示，因應國際經貿環境等因素之影響，為兼顧轉型與策略發展，董事會今日通過電腦零組件製造及銷售

子公司建碁科技(中山)有限公司之營運優化與組織精簡計畫，透過計畫將調整自主生產製造與委外生產製

造比重，以優化營運成本。

建碁及子公司建碁科技(中山)有限公司將估列總計約新台幣6,350萬元之準備，作為執行移轉生產製造及組織

精簡等優化營運之費用準備，並將反映在108年度第四季財務報表中。

建碁表示，營運優化與組織精簡計畫執行後，預估將節省相關成本與費用每年計約新台幣3,600萬元，並可降低產能利用率波動之不確定性及對本公司財務與業務之影響。

宏碁昨日表示，去年建碁全年度營收17.26億元，有1.3%的年增幅。