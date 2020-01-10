林百里：AI催生金融巨獸 區塊鏈應用會很驚人

廣達董事長林百里昨天表示，人工智慧和區塊鏈將影響世界金融與經濟，但也會面臨不同挑戰。圖／ＫＰＭＧ提供 分享 facebook

廣達董事長林百里昨天表示，人工智慧（ＡＩ）會驅動金融科技的發展，並導致中型公司被大型公司吃掉，形成大者恆大局面，而小公司要能生存，也要有自己獨特的產品，就像歐洲與美國有許多小獨角獸公司，它們有自己獨特的產品，才能在金融業活下來，不然將被大的平台公司吃掉。

二○二○KPMG科技論壇昨天邀請林百里發表專題演講「淺談ＡＩ與金融ＡＢＣ：AI Blockchain Cryptocurrency」。林百里以中國大陸個人理財市場為例，表示這個市場很競爭，但大陸平安保險公司以客戶為基礎，利用龐大資料庫與新的ＡＩ商業模式，成功打入金融與智慧醫療領域，威脅金融業的生存，因為平安保險可為客戶客製化金融商品；連亞馬遜這樣的雲端公司，也想進入金融業。

他說，ＡＩ擁有完整的前台與後台技術，不僅會造成很多公司倒閉，甚至很多人力都會被重整，因為ＡＩ做得比人更好。因此利用ＡＩ推出的自選型客製化金融服務，可把很多服務串起來，並進入個人生活，就像Google與臉書一樣進入你的生活，並威脅到金融業的發展。

他說，ＡＢＣ影響世界金融與經濟。ＡＩ從二○一六年以來改變我們的生活，因為當年AlphaGo打贏人類棋王，帶動伺服器運算速度，比以前快一百倍、且更便宜；雲端運算使ＡＩ開始蓬勃發展，並帶動社會改變。

另外，在區塊鏈（ＢＣ）方面，他說，ＢＣ的發展與應用驚人，而且是很新的科技，其特點是去中心化，無人控制，但卻是可以信任，而網路是無法信任的。

ＢＣ最初發展是比特幣，接著可以存資料，發展智慧型合約，未來更有價值。像智能合約，可以直接付錢，使得中間人銀行因此失去作用；也可以應用到其他地方，例如公共投資、節省能源、全程監控食品流程等。

他說，實施ＡＢＣ也有挑戰，要天時地利人和才能成功，還有資安問題，法規也要改變，大家彼此互通也會有風險。此外，耗能是一大問題，到二○三○年，高科技將占全球總耗電的百分之八，例如廣達做的機器愈來愈耗能，這將是很大問題，未來必須解決。