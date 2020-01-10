新款iPhone可能首度搭載5G功能 蘋概股今年獲利營收佳

蘋概股是牽動台股多空走勢的重量級族群。蘋果供應鏈的指標股營收數字不錯，法人指出，蘋果銷售優於預期，買氣可望持續到春節，加上新款iPhone可能首度搭載5G功能，今年營收獲利展望佳。

以股王大立光來說，去年營收、獲利與每股純益（EPS）都創歷史新高，毛利率則創歷史次高。大立光股價10日上漲200元，收在5,065元，外資本月以來買超829張，推升股價本月以來上漲1.3%，優於大盤同期間的0.2%漲幅。外資大買超，維持加碼評等，主要看好大立光，今年將大幅受惠於iPhone鏡頭需求持續成長。

權王台積電去年第4季及全年營收都創歷史新高，美系外資看好台積電受惠於5G周期，維持買進評等，甚至提高目標價。外資本月以來雖然賣超台積電獲利了結，但台積電股價本月以來仍上漲2.5%，超越加權指數。鴻海雖然12月營收下滑，但去年營收創新高，外資本月以來買超4,369張，股價同期間跌1.9%，不及大盤。

機殼廠可成雖然去年12月與全年營收都下滑，但由於市場預期可望受惠於蘋果手機需求大，外資本月以來買超3,715張，股價本月以來上漲3.9%，跑贏大盤。軟板廠台郡去年12月與全年營收也都下滑，外資買超1,308張，股價本月以來也勝過大盤。

整體來說，法人分析，蘋概股雖然已過旺季，第1季營收普遍預期會低於第4季，但只要淡季的現象不明顯，就可望支撐股價。今年5G題材盛行，更可望成為加蘋概股的成長動能。摩根大通報告指出，5G手機今年預估滲透率將增加至25%，2022年將進一步增長至73%。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，第1季科技新產品的銷售量應表現不俗，將對5G手機與自動化需求提升等獲利有貢獻，可望帶動半導體回補庫存，預期會提高市場評價，估計對股市有正面發展。不過，要多加留意美國總統大選前的政經議題變化所延伸的風險。