緯創今年大擴產 獲利會比去年好

緯創董事長林憲銘10日旺年會後表示，面對這一波美中貿易戰導致的產能移轉，緯創將全球大擴產，面對這一波挑戰，緯創將克服挑戰，並積極轉型之後，就是機會，預期2020年將不追求營收成長，但獲利將會比2019年好。

林憲銘說，緯創將持續做數位轉型，不追求營收高度成長，而是要做體質轉換，同時，供應鏈也要轉型，過去代工廠管理是講中文，挑戰小，現在緯創在越南、馬來西亞、捷克、台灣、印度與菲律賓等地都要擴廠，而且台灣北部要找新廠房，戰線會更廣，因此，還要有國際化能力。

他說，面對這一波挑戰，是緯創的機會，經過這一波轉型，緯創的供應鏈會更成熟，更智慧化，透過價值轉型，來提升2020年的獲利。

他強調，智慧手機市場在未來幾年成長有限，手機品牌與供應鏈都在做整合，若體質不好，會被淘汰，因此，緯創轉移至有價值的產品，以及新產業，例如IoT，電動汽車，自駕車等，這都是未來20年發展的趨勢，因此，要想辦法做投資。

他強調，過去五到10年，緯創約花了100億元投資新事業，每一年可以花7億元取得智慧財產權(IP)，這持續十幾年沒有改變，使得緯創是台灣過去20年花在IP上最多錢的公司，這為緯創累積了技術基礎。

另外，他說，全球化壓力愈來愈大，緯創的機會就愈大，面對中國大陸ODM廠的競爭，他說，對岸追得很快，但台灣ODM廠，短期內三年內有優勢，台灣仍有領先，當然，我們不進則退，大陸中短期的發展策略是半導體與光電，因此，PC相關台灣還有相當發展空間。

印度方面，他說，緯創在印度經營管理的經驗不錯，並與當地團隊整合，全部講英文，緯創在印度的經驗是別學邊做，印度未來五年，做組裝可以，做上游澤仍有挑戰，因此，目前都是把零件送到印度，然後在當地組裝，印度設廠經營目前及格，但還有空間可以往前走。