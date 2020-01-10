UL 宣布 GE 家電採用安全評等測試連網產品

美國最大國際消費性電子展 CES 2020 登場，智慧家庭為今年的展示焦點之一。全球領先的安全科學公司 UL 在 CES 期間，宣布 GE 家電 (GE Appliances) 是全球第一家使用 UL IoT 安全評等 (UL IoT Security Rating)，為其連網產品進行測試的家電品牌。

UL IoT 安全評等是針對消費性物聯網 (IoT) 產品，提供資安驗證及評等的解決方案，旨在協助製造商和開發商，透過最佳實務 (best practice) 來評估產品的安全等級，以證明產品完成資安的盡職調查 (security due diligence)。這將有助於提高產品在資安表現的透明度，並幫助消費者在選購時能有所辨別，做出明智的決定。

在進行的合作中，UL 正在測試和評估 GE 家電所有的連網家電產品，包括洗碗機、洗衣機、烘乾機、冰箱、烤箱、熱水器和軟水機，以展現其產品本身、GE 家電行動應用程式 (APP) 及雲端，皆兼具基本的資安能力和消費者資料保護。

UL 全球副總裁暨家電空調製冷暨燈具部總經理 Todd Denison 表示，一個多世紀以來，UL 一直為 GE 家電提供安全服務。透過 IoT 安全評等，擴大對 GE 家電在網路安全領域的支援，同時幫助實現在智慧產品發展上優先考慮消費者資安的目標。

GE 家電智慧家居解決方案副總裁 Shawn Stover 指出，GE 家電致力於確保連網設備的安全性和消費者的資料保護。將全面的安全原則納入我們的產品開發過程，並進行安全性漏洞測試，鼓勵安全研究人員提供回饋。面對瞬息萬變的網路安全風險，相信增加第三方的保障，以及在整個產品生命週期投入UL IoT 安全評等，將有助於 GE 家電在應對產業安全風險的同時，始終將客戶的安心放在首位。

UL 物聯網安全解決方案除了 IoT 安全評等，還包括 UL 網路安全保障計畫、IEC 62443 認證和安全培訓及諮詢服務，這些將滿足物聯網產業和生態系統的安全需求。