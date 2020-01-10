相關新聞
去年獲利再創新高 大立光高階鏡頭地位難以撼動2020-01-10 15:36
大立光林恩平：專利戰不排除走向和解2020-01-10 15:50
中揚光 傳獲美消費電子龍頭廠大單2020-01-10 14:44
AR眼鏡拚爆發 台積電添補2020-01-10 14:44
接棒鴻海半年 劉揚偉最重要的兩大任務2020-01-10 11:31
量子點加盾牌 清華打造比「視網膜」更強的螢幕2020-01-10 11:03
收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？2020-01-10 10:08
記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？2020-01-10 09:26
新一代機器人 消費電子展亮相2020-01-10 03:28
創新思維／沉浸式體驗 觸動心靈2020-01-10 00:37
5G競標未歇 傳有業者「釋善意」2020-01-10 00:31
聯發科非手機晶片 三路進擊2020-01-10 00:10
iPhone對陸出貨熱 帶旺台廠2020-01-10 00:07
5G標金飆 逼近4G天價2020-01-09 23:49
業界提六套劇本…煞住5G競標失速列車2020-01-09 23:44
遠傳攜中嘉 攻數位匯流2020-01-09 23:44
聯發科鎖定8K電視 卡位新商機2020-01-09 23:31
蘋果服務業務大擴張 助攻iPhone銷量2020-01-09 23:31
陸手機市場縮減 蘋果逆勢紅2020-01-09 23:31
鴻海集團傳動員台幹返鄉投票？公司回應這樣說2020-01-09 22:46
台積電真的很操嗎？徵才影片網友笑稱像「莒光園地」2020-01-09 20:23
5G競標達1163億元 逼近4G標金紀錄2020-01-09 17:47
華碩12月營收年增6% 連續6個月正成長2020-01-09 17:34
三星推移動式SSD T7 Touch 傳輸速度領先業界2020-01-09 15:50
設備、材料、廠務大爆單 台積電資本支出驚人2020-01-09 14:36
CES引爆新商機 五大熱門一看就懂2020-01-09 13:37
5G標金站上1134億元 將超越4G紀錄2020-01-09 13:35
封關收黑 台股2019風光滿面2020-01-01 00:58
產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天2019-12-28 13:58
電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正2019-12-10 00:33
熱門文章
台積電真的很操嗎？徵才影片網友笑稱像「莒光園地」2020-01-09 20:23
王文淵加碼2萬元紅包 台塑集團整體年終獎金衝上五個月2020-01-10 11:24
5G標競天價標煞不住 未來三輸誰是關鍵戰犯？2020-01-10 09:44
軍公教安心過年 大選前夕政院利多三連發2020-01-09 23:24
美國無人機嚇到金正恩 謝金河：下個焦點華為首當其衝2020-01-10 12:23
日圓兌台幣今天繼續在0.27 澳幣也有便宜可撿2020-01-10 12:41
續探新低！時隔一週 換5萬台幣能多賺2942日圓2020-01-10 12:51
「小年夜放假」工商界歧見 賴正鎰：七天假最漂亮2020-01-09 23:24
聯發科非手機晶片 三路進擊2020-01-10 00:10
iPhone對陸出貨熱 帶旺台廠2020-01-10 00:07
速食業第一槍！肯德基漲價3.4% 麥當勞、摩斯擬跟進2020-01-09 23:24
日圓跌回0.27 一年來最便宜2020-01-09 23:24
鴻海集團傳動員台幹返鄉投票？公司回應這樣說2020-01-09 22:46
台塑拚四寶獲利王 林健男：五年58億美元投資案添動能2020-01-09 19:01
台幣爆量 盤中又見2字頭2020-01-09 23:52
5G飆上1188.77億 破4G首次競標天價2020-01-10 12:08
台泥副董辜公怡 閃辭2020-01-10 00:52
陳冲：貿易出超大不是政績 是愚蠢的事2020-01-10 16:22
接棒鴻海半年 劉揚偉最重要的兩大任務2020-01-10 11:31
5G標金飆 逼近4G天價2020-01-09 23:49
換新鈔多一家 北富銀16日起提供新鈔提領與兌換2020-01-09 21:04
王文淵：景氣混沌 審慎以對2020-01-09 23:25
台幣升勢猛 名目匯率攀高2020-01-09 23:23
中鋼12月營收291.04億元 年減12.5%2020-01-10 15:18
5G競標未歇 傳有業者「釋善意」2020-01-10 00:31
手搖飲50嵐投資3億元 在高雄新建全球營運總部2020-01-10 17:32
勞資爭議案件雇主敗訴 須補發各年度薪資明細2020-01-10 01:18
業界提六套劇本…煞住5G競標失速列車2020-01-09 23:44
留言