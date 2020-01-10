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蔡英文選前之夜現場破15萬人 人潮擠爆外溢到道路

直播／韓國瑜選前之夜不到半小時 主辦單位：已破10萬人

緯創尾牙

2020-01-10 18:49攝影中心 記者曾吉松／即時報導

緯創晚上舉行尾牙，董事長林憲銘，總經理黃泊漙等幹部舉杯感謝大家的辛勞。

緯創晚上舉行尾牙，董事長林憲銘，總經理黃泊漙等幹部舉杯感謝大家的辛勞。記者曾吉松...
緯創晚上舉行尾牙，董事長林憲銘，總經理黃泊漙等幹部舉杯感謝大家的辛勞。記者曾吉松／攝影
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緯創晚上舉行尾牙，董事長林憲銘感謝大家的辛勞。記者曾吉松／攝影
緯創晚上舉行尾牙，董事長林憲銘感謝大家的辛勞。記者曾吉松／攝影
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緯創晚上舉行尾牙，董事長林憲銘，總經理黃泊漙等幹部舉杯感謝大家的辛勞。記者曾吉松...
緯創晚上舉行尾牙，董事長林憲銘，總經理黃泊漙等幹部舉杯感謝大家的辛勞。記者曾吉松／攝影
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尾牙緯創

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