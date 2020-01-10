緯創尾牙有「三多」 年終、抽獎金額、頭獎都比2018多

緯創尾牙今（10）日登場，董事長林憲銘林憲銘大方宣布，今年抽獎比去年多，大獎也比去年多，而兩個禮拜前公司核發年終獎金，這也比去年多。等於尾牙有「三多」。

緯創今日在南港展覽館舉行尾牙，席開780多桌，人數近8千人，董事長林憲銘開場致詞，先透漏員工最關心的尾牙抽獎，不論總金額、頭獎紛紛上揚。

林憲銘指出，今年抽獎比去年多，大獎也比去年多。據了解，去年尾牙頭獎約為60萬元，今年數字將在往上墊高。

林憲銘表示，兩個禮拜前核發年終獎金，這也比去年多。除了4月份正常調薪以外，最近又推動員工提撥公司持股辦法，這個辦法簡單講，就是員工加薪3%，儲蓄兼加薪，這是一個近期推出的方案。