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又有Line假訊息！施振榮辦公室發聲明澄清

2020-01-10 17:20經濟日報 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁創辦人施振榮今日下午發表聲明指出，明日將總統大選，我與許多友人陸續收到Line上瘋傳一篇名為【施振榮寫給子女的一封信】訊息，文中並對當前政治提出評論及個人觀點。

施振榮強調，對此要特別對外說明，向來不介入政治，也不可能試圖影響選舉結果，對網路瘋傳的文章，在此聲明我個人並無發出任何選舉相關訊息，特此澄清！也請外界勿轉傳這篇訊息或文章，並祝福明天總統大選一切順利。

施振榮辦公室澄清強調，無在Line上發表名為【施振榮寫給子女的一封信】，施振榮強...
施振榮辦公室澄清強調，無在Line上發表名為【施振榮寫給子女的一封信】，施振榮強調，向來不介入政治。圖片來源／施振榮辦公室
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施振榮總統大選

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