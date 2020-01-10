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吸引旅客春節赴澳門旅遊　初三初八花車匯演登場

2020-01-10 16:32經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

農曆春節節將到來，澳門旅遊局為吸引旅客，將於農曆年初三（1月27日）及初八（2月1日）分別在中區及北區呈獻大型賀歲活動「金鼠賀歲囍臨門 2020農曆新年花車匯演」，與旅客同慶新春，精彩內容包括花車巡遊、大型匯演、煙花表演、花車展覽及花車投票活動等。

澳旅局表示，適逢2020庚子鼠年為「雙春閏月」雙囍臨門的嫁娶好年，賀年重頭戲之一的花車匯演以「金鼠賀歲囍臨門」為故事主題，初三當天晚上，將以高空雜技舞劇的形式演繹老鼠娶親故事，揭開喜慶帷幕，向觀眾送上幸福甜蜜的祝賀。此外，來自海內外的表演隊伍亦將於農曆新年期間在主要旅遊景點演出，增進和旅客的互動。

初三晚上8時，首先以高空雜技表演揭開喜慶帷幕，18部光彩耀目、滿載福氣的花車隨即聯同34支海內外表演隊伍在澳門旅遊塔前的西灣湖廣場起步，經孫逸仙大馬路到達終點澳門科學館。為延伸活動喜慶氣氛，當天下午5時30分起進行間斷的暖場表演，港澳兩地藝人李施嬅、胡蓓蔚、黃智雯等將傾力演出；晚上9時45分於旅遊塔對開海面將舉行15分鐘的煙花表演。為方便旅客到現場觀看匯演，大會將於澳門、氹仔及路環設多條免費穿梭巴士線，並於當晚8時起在澳門多個地點設置屏幕直播。同時，澳門廣播電視和澳門有線電視將直播初三花車匯演。

初八的花車匯演將走入北區，同時特設壓軸文藝表演。晚上8時，18部花車將於沙梨頭北街起步，經青洲大馬路、拱形馬路、黑沙環馬路、慕拉士大馬路、黑沙環第四街、長壽大馬路、市場街至祐漢街市公園為終點，壓軸文藝表演由一眾港澳藝人阮兆祥、古卓文、李曉慧、趙崇灝、陳佳、李永漢等擔任表演嘉賓。

匯演期間，旅客只需掃描花車上的二維碼即可進入投票平台參加「我最喜愛花車投票活動」，挑選最喜愛的花車及提交個人資料後，就可參加大抽獎。獎品包括機票、酒店住宿、船票、智能電視、智能手機等。

今年的花車分別來自亞洲旅遊交流中心、旅遊局、市政署、文化局、體育局、澳門博彩股份有限公司、德晉集團、太陽城集團、鉅星集團、永利澳門、銀河娛樂集團、美高梅、大衛集團、新濠博亞娛樂有限公司、澳門金沙度假區、遊澳集團、長隆旅遊度假區及萬國控股集團有限公司。花車將於1月27日晚上10時至2月1日下午5時在澳門科學館海堤，以及2月1日晚上10時至2月8日下午6時在塔石廣場展出，供旅客到場免費觀賞。

澳門旅遊局公關顧問辦公室免費提供詳細的澳門旅遊資訊，歡迎計劃前往澳門旅遊的民眾索取相關資訊。地址為台北市敦化北路167號10樓，電話：（02）2546-6086。如需其他相關訊息歡迎上澳門旅遊局官方網站查詢，網址: www.macaotourism.gov.mo。

澳門旅遊局為吸引旅客，將於農曆年初三（1月27日）及初八（2月1日）分別在中區及...
澳門旅遊局為吸引旅客，將於農曆年初三（1月27日）及初八（2月1日）分別在中區及北區呈獻大型賀歲活動「金鼠賀歲囍臨門 2020農曆新年花車匯演」，與旅客同慶新春。　圖／澳門旅遊局提供
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