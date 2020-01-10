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iPhone對陸出貨熱 帶旺台廠

2020-01-10 00:07經濟日報 本報綜合報導

中國大陸官方數據顯示，蘋果iPhone去年12月在中國大陸出貨量年增18.7%至約318萬支。法人認為，iPhone在陸出貨大增，顯示蘋果看好春節期間iPhone銷售，帶旺台積電、大立光等供應鏈出貨。

中國大陸官方數據顯示，蘋果iPhone去年12月在中國大陸出貨量年增18.7%至...
中國大陸官方數據顯示，蘋果iPhone去年12月在中國大陸出貨量年增18.7%至約318萬支。法人認為，iPhone在陸出貨大增，顯示蘋果看好春節期間iPhone銷售，帶旺台積電、大立光等供應鏈出貨。 本報系資料庫
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業界分析，去年12月iPhone在大陸出貨大增，應與入門款iPhone 11訂價較前一代產品低，加上近來各電信商促銷方案激勵有關。大中華區是蘋果第三大市場，加上農曆春節的紅包商機，為供應鏈增添動能。

彭博資訊根據中國大陸官方關於整體手機與Android裝置出貨量數據進行的統計顯示，iPhone去年12月在中國大陸出貨量年比成長18.7%至約318萬支。這些數據來自大陸官方智庫中國信息通信研究院。

iPhone去年12月出貨量大幅增加，讓蘋果有理由看好1月下旬中國農曆新年期間的智慧手機銷量。根據中國信息通信研究院的數據，大陸去年12月整體智慧手機出貨量不到3,000萬支，較2018年同期減少13.7%。

蘋果看旺今年農曆年iPhone在中國大陸市場銷售量，市場預測，有望帶動晶圓代工龍頭台積電、手機鏡頭一哥大立光、機殼廠可成、砷化鎵廠穩懋、電聲元件廠美律、組裝廠和碩、電池廠新普等供應鏈業績成長。對此，國內關鍵零組件供應鏈均不予置評，僅指出將持續配合客戶出貨。

零組件業者指出，雖然拉貨高峰期已過，不過仍持續出貨給大客戶，由於產業鏈處於上游，無法確定客戶是否強化特定市場的布局，但會全力配合客戶的需求。PCB廠燿華表示，目前市場需求較去年同期樂觀，訂單能見度不錯，任意層與手機用HDI產能皆評估增加，實際增幅等年後明朗。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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