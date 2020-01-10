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聯發科非手機晶片 三路進擊

2020-01-10 00:10經濟日報 特派記者鐘惠玲／拉斯維加斯8日電

聯發科董事長蔡明介 本報系資料庫
聯發科董事長蔡明介 本報系資料庫
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聯發科4G、5G手機晶片熱銷之餘，非手機業務同步火力全開，從車用、人工智慧物聯網（AIoT）、WiFi 6等領域兵分多路進擊，陸續傳來接單捷報，助攻業績。其中，車用晶片已獲一線客戶導入，今年持續放量，AIoT切入智慧家電，WiFi 6也獲網通品牌大廠採用。

CES展8日邁入第二天，聯發科展出一系列非手機相關解決方案，聯發科智慧裝置事業群資深副總游人傑並釋出相關產品新進度與接單好消息。

他指出，聯發科車用晶片業務從中央影音處理系統切入，「MT2712」晶片於去年已有一線客戶導入產品量產，這是跨入車用市場很重要的一步，今年目標繼續擴大市占，同時也會推出更多車用晶片產品。

聯發科Autus車用平台，主要有智慧座艙、車載資通訊系統、毫米波雷達解決方案，及視覺先進駕駛輔助系統等，主要瞄準前裝市場。

游人傑預期，「MT2712」未來幾年會持續放量，搶占更多市場。另外，由於未來車輛都會連網，聯發科以既有的數據機晶片技術能力，切入車載資通訊系統，推出相關晶片「MT2731」，目前是以4G連網，未來5G建設更為成熟，也可以開發更多應用。「MT2731」晶片正在客戶端導入推廣中，預計今、明年就會在客戶端正式進入量產。

至於毫米波雷達解決方案，聯發科是以「MT2706」晶片組成。游人傑指出，其短距離雷達產品是瞄準要取代超音波，例如倒車雷達應用等，客戶若採用，後保險桿不需要破口打洞，可偵測角度與距離也較佳。

聯發科強調，該公司的毫米波雷達模組體積是全球最小，其毫米波雷達解決方案除了倒車輔助、後方行人偵測應用，也可用在盲點偵測、車道變換警示、開啟車門警示等。

智慧座艙產品方面，聯發科先切入中央影音處理系統，游人傑說，更多相關產品仍在開發中，應該會於2021年時推廣到市場。

聯發科也展示最新WiFi 6晶片方案，已於去年12月開始出貨，並獲友訊的WiFi路由器產品採用。

AIoT晶片方面，包括「i300」、「i500」與「i700」等晶片。在智慧冰箱應用方面，該公司於CES展示由「i500」配合鏡頭的方案，使用者可以免開冰箱門，就從門板上嵌入的螢幕顯示，得知冰箱內的儲藏物品內容。聯發科並展示智慧音箱應用，除了一般型智慧音箱，也發展附帶螢幕的智慧音箱應用。

聯發科4GWiFi

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