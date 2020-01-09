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鴻海集團傳動員台幹返鄉投票？公司回應這樣說

2020-01-09 22:46經濟日報 記者尹慧中／即時報導

外傳鴻海集團動員台幹返鄉投票，鴻海對此表示「公司皆鼓勵與支持員工返台投下神聖的一...
外傳鴻海集團動員台幹返鄉投票，鴻海對此表示「公司皆鼓勵與支持員工返台投下神聖的一票，今年也不例外，公司與各單位同樣亦會盡力協助員工回鄉行使權利。」 路透社
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外傳鴻海集團動員台幹返鄉投票。對此，鴻海今日表示：「歷來選舉，公司皆鼓勵與支持員工返台投下神聖的一票，今年也不例外，公司與各單位同樣亦會盡力協助員工回鄉行使權利。」

鴻海投票2020選舉

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