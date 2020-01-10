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新一代機器人 消費電子展亮相

2020-01-10 03:28聯合報 歐新社

（歐新社）
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北京康力優藍機器人公司生產的人工智慧機器人Canbot最新一代，八日在拉斯維加斯消費電子展亮相，展覽從七日進行至十日。

北京拉斯維加斯

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